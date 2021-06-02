Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

Эксперты автомобильного сайта Дром проанализировали данные о продажах электромобилей за январь–май 2021 года. Первую строчку самых популярных подержанных автомобилей в Новосибирской области занимает Nissan Leaf. Средняя цена на эту машину в регионе увеличилась на 11% относительно прошлого года и составила 560 тысяч рублей. На втором месте – Nissan e-NV200, средней стоимостью 925 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Hyundai Kona Electric по средней цене 2,5 млн рублей.

— Для увеличения спроса на электромобили необходимо, чтобы эти машины стоили дешево и было достаточное количество зарядных станций. Ни того, ни другого сейчас в стране нет. Более того, электромобили могут подорожать минимум на 15% уже в этом году. Если решение о возврате пошлины останется в силе, импортеры авто с электродвигателем могут начать закладывать эти 15% в стоимость машины. Также росту стоимости помогут и те, кто захочет в последний момент купить выгодно и продать потом подороже. В таких условиях мы прогнозируем вялый рост числа электромобилей и неопределенность с 2022 года, — рассказывает аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.

Напомним, что беспошлинный импорт электромобилей в Россию заработал с 4 мая 2020 года. Нулевая ставка применяется при импорте машин с электродвигателем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как юридическими, так и физическими лицами. Сейчас ни одна из стран союза не выступила за продление в 2022 году нулевой ставки пошлины.