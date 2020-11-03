В регионе расширяется список ограничений

При проведении профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта в Новосибирской области заполняемость стадионов будет сокращена с 50% до 30%. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона 3 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что с 1 сентября в регионе было возобновлено проведение спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – тогда было принято решение об участии не более 50% зрителей от общей вместимости места их проведения с соблюдением социального дистанцирования. Участие зрителей на других соревнованиях остается под запретом.

С 26 октября в области снова введены частичные ограничения для предприятий общепита. Им запрещено работать с 24.00 и до 8.00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

29 октября пресс-служба правительства сообщила, что режим повышенной готовности в области продлевается до 31 октября.

На оперативном заседании правительства области 2 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил об отмене массовых мероприятий на улицах Новосибирска в честь Дня народного единства.

По данным оперативного штаба, на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции (+182 за сутки), в том числе у 1 140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением (+147 за сутки), сообщили в оперативном штабе. Согласно сводке, скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек. В отделениях реанимации находятся 108 человек. На ИВЛ – 30 пациентов.

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