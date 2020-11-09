«Челюскинцы» вышли в протест

На выходных состоялась серия протестных акций — одиночных пикетов — жителей Челюскинского жилмассива, выступающих против строительства многоэтажного дома по ул. Красноярской. «Мы — не бомжи, нет ЖК «Енисей», «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей не отдадим!», «Где внимание к людям и забота?», «Новостройке — нет, детской поликлинике — да!», «Мэр, не толкай жителей на баррикады!» — гласили транспаранты в руках участников протестной акции. Ранее жители Челюскинского протестовали, вывесив на балконах своих домов баннеры аналогичного содержания.

— Пикетирующие не смирятся с теми нарушениями закона, на которые мэрия закрыла глаза при выдаче разрешения на строительство дома на месте фабрики «Шоколадной страны» по адресу ул. Красноярская, 132, — рассказал редакции активист инициативной группы Виталий Дубровский.— Участники растянулись в пикетную колонну от площади Ленина до часовни.

— Имеются все основания предполагать, что руководство ООО «Старт» договорилось с представителями ООО «СМССТРОЙ» и производственного предприятия «Шоколадная страна» о присоединении прилегающей к вышеуказанному участку земли общего пользования (дороги между участком ул. Красноярская, 132 и д.6/2 по ул. Железнодорожная) в размере 264 кв.м, которая позволит увеличить общую площадь земельного участка до 3500 кв.м — необходимый минимум для возведения многоэтажного жилого дома, — сообщали общественники.

Напомним, что, помимо протеста против незаконной, по мнению жителей Челюскинского жилмассива, застройки, с их стороны была инициирована процедура отзыва главы города с должности. Поводом для этого послужило разрешение мэрии на застройку, при том что ранее профильные подразделения руководства муниципалитета разрешения не давали. Такое «переобувание в полете» дало повод общественникам заподозрить о коррупционной составляющей в действиях городской власти. К этому времени, по мнению протестующих, уже был сговор собственника земельного участка ООО «Старт» и застройщика — ООО «СМССТРОЙ» (входит в ГК «Сибмонтажспецстрой»).

Фото предоставлено организаторами пикета