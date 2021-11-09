Область ищет консультанта для проекта четвертого моста

ГКУ «Мост» ищет подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг и экспертного сопровождения проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска в рамках реализации концессионного соглашения. Стоимость контракта 77 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести в начале декабря. Цель привлечения консультанта — эффективное исполнение проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода, говорится в тендерной документации.

Срок оказания услуг — с 01.01.2022 года по 20.12.2023 года.

Победитель тендера должен будет выполнять следующий список задач:

— составлять проекты документов (финансовых и юридических) для взаимодействия концедента и ФДА «Росавтодор» в рамках соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», бюджету Новосибирской области из федерального бюджета;

— составлять проекты документов по соглашениям для направления контролирующим, правоохранительным и антимонопольным органам, подготовку проектов ответов по депутатским запросам и запросам общественных организаций;

— проводить экспертизу документов (их проектов) по соглашениям;

— составлять письменные заключения по соглашениям;

— предоставлять устные и письменные консультации заказчику по соглашениям;

— проводить подготовку, по требованию заказчика, содержательной части мероприятий / проектов позиции заказчика (в том числе, «круглых столов», конференций, семинаров, форумов), проводимых заказчиком в связи с реализацией проекта;

— принимать участие по обращению заказчика в мероприятиях (в том числе, «круглых столах», конференциях, семинарах, форумах), в том числе в рамках взаимодействия концедента с представителями законодательных и исполнительных органов власти области и Новосибирска по соглашениям;

— принимать участие по обращению заказчика в совещаниях, переговорах заказчика, проводимых в связи с исполнением концессионного соглашения, в том числе включая, но не ограничиваясь: с контролирующими, правоохранительными и антимонопольными органами, представителями законодательных органов власти Новосибирска и области, представителями СМИ;

— представлять интересы Новосибирской области в рамках реализации проекта в ФДА «Росавтодор».

Концессионное соглашение в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской Новосибирска заключено 06.12.2017 года. Концедентом является Новосибирская область в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Уполномоченная организация по осуществлению прав и обязанностей концедента — государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» (ГКУ НСО «Мост»). Концессионер — общество с ограниченной ответственностью «Сибирская концессионная компания» (ООО «СКК», входит в ГК «ВИС»). Общая стоимость строительства объекта на текущий момент составляет 37 млрд рублей, где 8,2 млрд — средства концессионера, 26,2 млрд — средства федерального бюджета и 2,6 млрд — средства областного бюджета.