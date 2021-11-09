В Новосибирске движение по второму съезду четвертого моста планируют открыть в декабре

— Реализация концессионного проекта по созданию четвертого моста в Новосибирске ведется в соответствии с графиком. Работы на десяти технологических площадках на обоих берегах Оби не останавливались даже во время объявленных выходных дней в связи с обострением противоэпидемической ситуации, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС»

На строящейся правобережной транспортной развязке ведутся работы по подготовке к запуску движения на съезде С-2. Здесь завершены все монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, выполнено устройство двух слоёв асфальтобетона. Открыть движение автотранспорта по этому съезду планируется в декабре текущего года. Ранее на правом берегу Оби движение автомобилей было запущено по съезду С-1.

На текущий момент полностью готовы 11 из 18 опор мостового перехода. Ведётся 11-й из 16 этапов надвижки пролётного строения над руслом реки, всего укрупнено и надвинуто свыше 6500 тонн металлоконструкций.

Продолжаются работы и на площадке сооружения пилона моста. Всего для полного сооружения пилона необходимо уложить 6974 м3 бетона и смонтировать верхнюю металлическую распорку массой свыше 214 тонн. Высота пилона составит 114 метров.

Кроме того, рабочие завершили первый этап реконструкции Зыряновского путепровода. В рамках второго этапа ведутся работы по укрупнению металлических балок пролётного строения и устройству монолитных насадок на опорах.