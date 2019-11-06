Первый претендент на статус резидента ТОСЭР «Горный»

— Мы предлагаем проект по производству диабазовой муки (кислотоупорного порошка), а также другой кислотоупорной продукции в ТОСЭР «Горный». Для реализации проекта в августе 2019 года мы зарегистрировали в р.п. Горный компанию ООО «Диабаз». Основной вид ее деятельности — производство гранул и порошков из природного камня. Он соответствует требованиям, которые предъявляются к резидентам этой территории экономического развития, — отметил, выступая на заседании инвестиционного совета Новосибирской области, директор и учредитель компании Вадим Тимофеев.

Инвестор пояснил, что диабазовая мука — материал высокостойкий к воздействию агрессивных сред, в том числе концентрированных кислот и щелочей. Он является основным компонентом химически стойких растворов и составов, используемых для защиты оборудования и сооружений от воздействия агрессивных сред. Сырье для производства компания планирует добывать на карьерах, расположенных в Горном.

— На основе произведенной диабазовой муки мы планируем выпуск кислотоупорного клея, химически стойких штукатурных замазок, химически стойкого бетона, — перечислил Тимофеев. — Аналогичные смеси в России сегодня нигде не производятся. В перспективе мы также планируем создать лабораторию для контроля качества входного сырья и произведенной продукции.

Объем производства «Диабаза» составит 7 тысяч тонн сырья в год. Запуск производства намечен на сентябрь 2020 года, выход на проектную мощность — июль 2021 года.

— Для реализации проекта необходимы 13,9 млн рублей, из них около 3 млн пошли на покупку здания площадью 980 кв. м и земельного участка 0,75 га. Для нашего предприятия этого достаточно. 6,2 млн потребуется на оборудование, 4,3 млн — на спецтехнику, — рассказал Тимофеев. — 8 млн из привлеченных на проект средств — заемные, 6 млн — собственные средства компании.

— При реализации проекта в ТОСЭР «Горный» первые 5 лет выпадают налоговые поступления в консолидированный бюджет области в размере 6,9 млн. За следующие 5 лет налоговые доходы составят 15 млн рублей, за 10 лет — 18,6 млн, — прокомментировал Вадим Тимофеев бюджетную эффективность проекта.

К 2022 году инвестор планирует вывести предприятие на производство 6 тысяч тонн продукции в год и получить выручку 40 млн рублей. Срок окупаемости инвестиций составит 2 года 8 месяцев, при рентабельности 46,8%. На момент запуска производства на площадке будут работать 11 человек, средняя зарплата составит 32 тысячи рублей, при выходе на проектную мощность — 14 человек, 34 тысяч рублей.

По его оценкам, продукция новосибирской компании будет востребована на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, металлургии, энергетики, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве в России и странах СНГ. Предварительные переговоры с потенциальными покупателями уже проводились.

В качестве мер господдержки инвестор запросил присвоить компании статус резидента ТОСЭР для получения налоговых льгот, а также оказать содействие в подключении к водоснабжению. Вопросы с электроэнергией, газом и водоотведением компания уже решает при поддержке ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) и администрации поселка Горный. В частности, глава поселка Виктор Масалов, комментируя работу с инвестором, пояснил, что администрация предлагает решить вопрос с водоснабжением проекта за счет бурения скважины, так как подключение к центральному водопроводу из-за объемов потребления и расстояния (5 кубометров в час, 1,2 км) неэффективно.

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Как пояснили корреспонденту54 в пресс-службе АИР, производство диабазовой муки компании «Диабаз» — первый проект ТОСЭР «Горный», который прошел инвестсовет области и претендует на получение статуса резидента. В работе агентства находятся еще 6 проектов.

Губернатор региона Андрей Травников предложил инвестсовету и минэкономразвитию разработать облегченную процедуру рассмотрения и утверждения небольших проектов, которые подходят под статус резидентов ТОСЭР, чтобы не затягивать их реализацию и не терять время инвесторов.

ООО «Диабаз» (поселок Горный), создано в 2019 году, УК — 10 тысяч рублей. Единственный учредитель — Вадим Тимофеев. Он же является собственником компании ООО «Диабаз», зарегистрированной в поселке Кольцово в 2009 году. Основной вид деятельности также «производство гранул и порошков из природного камня». УК компании — 2 млн рублей.

По информации открытых источников, месторождение строительного камня (диабаза) расположено вблизи поселка Тогучин. Лицензия на разработку действительна до 2043 года. Утвержденные запасы — 6,5 млн куб. м (протокол ТКЗ от 1978 года), прочность пород — 1400, морозостойкость — F400. Высокопрочный щебень востребован на территориях Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.

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