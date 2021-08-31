Квартиры комфорт-класса по цене ниже рынка – из резерва инвестора

В Заельцовском районе продают квартиры в лесном жилом комплексе с фонтаном во дворе. Они дешевле таких же в среднем на 20,7% за квадратный метр. В продаже они впервые: ранее они находились в резерве у инвестора.

«Петровский» — жилой комплекс на Мочищенском шоссе в 10 минутах на машине до метро Заельцовская. Конструктив домов — классическая кирпичная кладка полуметровой толщины без модных сейчас минеральных утеплителей. Сейчас так не строят: застройщики предпочитают более дешёвую и простую в монтаже минеральную вату. Это делает ЖК ликвидным и по-своему уникальным для потенциального покупателя.

Не секрет, что в квартиры в Новосибирске стабильно дорожают на 12% за год последние с 2016 года. Так, в 2020-м и 2021-м годах рост цен стимулирует льготная ипотека с господдержкой вкус с эскроу-счетами. Запрос на экологическую среду позволит квартирам, расположенным вблизи рекреационных зон, в том числе Заельцовского бора, еще долгое время расти в цене. Купить квартиру в «Петровском» выгодно ещё и потому, что через несколько лет стоимость квадрата здесь выровняется со средним по этой локации уровнем.

Планировки в «Петровском» просторные. Большие изолированные комнаты, пара санузлов в каждой квартире и огромная кухня позволят комфортно принимать детей, внуков, дальних родственников и друзей. В квартирах на верхних этажах арочные окна; вкупе с жёлтым кирпичом фасадов, они добавляют тепла даже в холодную сибирскую зиму. Французский двор «Петровского» с сердцем в виде фонтана из дикого камня располагает к добрососедским отношениям.

С инфраструктурой в «Петровском» тоже всё в порядке: неподалёку находится школа №51, детский сад «Зоренька», клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27 и два фитнес-клуба. Ждать десятки лет, пока мэрия построит социальные объекты, не придётся.

ЖК «Петровский» сдали в эксплуатацию в 2013 году. Все квартиры готовы к продаже, у них нет истории и обременений. Не нужно ждать усадки дома 3-4 года, можно просто заезжать, делать ремонт и жить. Спрос на них высокий: первые 20 квартир продали через 11 дней после старта продаж в сентябре.