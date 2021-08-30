В Новосибирской области стартует сезонная вакцинация от гриппа

— У нас идет подготовительная работа к эпидсезону по заболеваемости гриппом и ОРВИ. 2 сентября стартует кампания вакцинации против гриппа. Важно привиться сейчас, чтобы избежать микса инфекций, — предупредил на оперативном совещании в правительстве региона руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

По данным областного Минздрава, на минувшей деле в регионе были зарегистрированы 11872 случая заболевания ОРВИ, случаи заболевания гриппом не обнаружены. В Роспотребнадзоре уточнили, что, по сравнению с предыдущими неделями, количество случаев ОРВИ снижается.

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2020 году более 70% населения России привились от гриппа, что в сочетании с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, позволило предотвратить эпидемию этого заболевания. По данным Института гриппа имени А.А. Смородинцева, уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом за неделю весной 2020 года колебался от 20 до 70 случаев на 10000 человек. В осенний период количество заболевших в неделю варьировалось от 50 до 70 случаев на 10000 человек.

— Врачи отмечают, что в этом году грипп особенно опасен, так как организмы людей, переболевших ковидом, ослаблены и могут стать легкой мишенью для других вирусных заболеваний, — говорится в сообщении пресс-службы Союза. — Осенью 2021 года высока вероятность заражения новыми штаммами коронавируса по причине его постоянной мутации.

Именно поэтому Роспотребнадзор рекомендует регионам провести вакцинацию не менее 60% населения и не менее 75% лиц, входящих в группы риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, беременных женщинах, а также гражданах младше 4 и старше 65 лет: на них приходится основная доля госпитализированных пациентов. Также подчеркивается необходимость своевременно вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

— Вакцинироваться можно и от гриппа, и от COVID-19. Рекомендуется выдерживать срок в 2-3 недели между прививками, но в каждом отдельном случае по клиническим показаниям этот интервал может как снизиться, так и увеличиться. По месту вакцинации (в поликлинике или в мобильном пункте) вы пройдете предварительный осмотр врачом-специалистом, — отмечает кандидат медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

В 2020 году вакцинация против гриппа стартовала 8 сентября. В общей сложности планировалось привить 1,7 млн жителей или 60% населения. По данным на март 2021 года, были привиты 53%.

Что касается COVID-19, то в правительстве Новосибирской области заявляют, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась.

— За минувшую неделю зарегистрированы 1234 случая. Это на 3,5% меньше, чем неделей ранее. Мы уже пятую неделю идем с уменьшением количества заболевших. Среднесуточный коэффициент заболеваемости — 0,31%, коэффициент распространения на протяжении трех недель — меньше единицы, — подчеркнул Александр Щербатов.

Глава областного Минздрава Константин Хальзов добавил, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 52 пациента с ковидом, в стационарах находятся 2252 человека при коечном фонде в 2772 места.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 58,3 тысячи заболевших COVID-19, из стационаров выписаны 47,6 тысячи, проведены свыше 2,3 млн тестов. Кроме того, в регионе продолжается массовая вакцинация. На территорию области поступили уже более 904 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привиты 674 тысячи человек, вторым — 571,2 тысячи.

Напомним ранее губернатор региона Андрей Травников не исключал, что осенью ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе вновь обострится.