Рекламодателям

В Новосибирской области стартует сезонная вакцинация от гриппа

  • 30/08/2021, 12:35
Автор:
Новости Новосибирска
Роспотребнадзор рекомендует прививаться сейчас, чтобы избежать микса инфекций осенью-зимой.

— У нас идет подготовительная работа к эпидсезону по заболеваемости гриппом и ОРВИ. 2 сентября стартует кампания вакцинации против гриппа. Важно привиться сейчас, чтобы избежать микса инфекций, — предупредил на оперативном совещании в правительстве региона руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

По данным областного Минздрава, на минувшей деле в регионе были зарегистрированы 11872 случая заболевания ОРВИ, случаи заболевания гриппом не обнаружены. В Роспотребнадзоре уточнили, что, по сравнению с предыдущими неделями, количество случаев ОРВИ снижается.

По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2020 году более 70% населения России привились от гриппа, что в сочетании с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, позволило предотвратить эпидемию этого заболевания. По данным Института гриппа имени А.А. Смородинцева, уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом за неделю весной 2020 года колебался от 20 до 70 случаев на 10000 человек. В осенний период количество заболевших в неделю варьировалось от 50 до 70 случаев на 10000 человек.

— Врачи отмечают, что в этом году грипп особенно опасен, так как организмы людей, переболевших ковидом, ослаблены и могут стать легкой мишенью для других вирусных заболеваний, — говорится в сообщении пресс-службы Союза. — Осенью 2021 года высока вероятность заражения новыми штаммами коронавируса по причине его постоянной мутации.

Именно поэтому Роспотребнадзор рекомендует регионам провести вакцинацию не менее 60% населения и не менее 75% лиц, входящих в группы риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, беременных женщинах, а также гражданах младше 4 и старше 65 лет: на них приходится основная доля госпитализированных пациентов. Также подчеркивается необходимость своевременно вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

— Вакцинироваться можно и от гриппа, и от COVID-19. Рекомендуется выдерживать срок в 2-3 недели между прививками, но в каждом отдельном случае по клиническим показаниям этот интервал может как снизиться, так и увеличиться. По месту вакцинации (в поликлинике или в мобильном пункте) вы пройдете предварительный осмотр врачом-специалистом, — отмечает кандидат медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин.

В 2020 году вакцинация против гриппа стартовала 8 сентября. В общей сложности планировалось привить 1,7 млн жителей или 60% населения. По данным на март 2021 года, были привиты 53%.

Что касается COVID-19, то в правительстве Новосибирской области заявляют, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась.

— За минувшую неделю зарегистрированы 1234 случая. Это на 3,5% меньше, чем неделей ранее. Мы уже пятую неделю идем с уменьшением количества заболевших. Среднесуточный коэффициент заболеваемости — 0,31%, коэффициент распространения на протяжении трех недель — меньше единицы, — подчеркнул Александр Щербатов.

Глава областного Минздрава Константин Хальзов добавил, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 52 пациента с ковидом, в стационарах находятся 2252 человека при коечном фонде в 2772 места.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 58,3 тысячи заболевших COVID-19, из стационаров выписаны 47,6 тысячи, проведены свыше 2,3 млн тестов. Кроме того, в регионе продолжается массовая вакцинация. На территорию области поступили уже более 904 тысяч доз вакцины. Первым компонентом привиты 674 тысячи человек, вторым — 571,2 тысячи.

Напомним ранее губернатор региона Андрей Травников не исключал, что осенью ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе вновь обострится.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

316

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : прививка от гриппа коронавирус здоровье вакцинация


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

27/08/2021, 17:38

В Республике Алтай суд признал незаконной передачу в аренду свыше 4 210 га лесных участков

26/08/2021, 10:28

Более 200 самокатов Whoosh в Томске изъяли полицейские

25/08/2021, 19:05

В Сибири почти четверть работающих вакцинировались под угрозой увольнения

23/08/2021, 12:30

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Диджиталобесие в рекламе будет развиваться

Все материалы
Лента новостей

Вместе с музыкантами путешествует столетний рояль

30/08/2021, 13:35

Злоумышленники не оставляют в покое семью кандидата в Бердске

30/08/2021, 13:03

Область получит федеральные деньги на капремонт школ

30/08/2021, 12:50

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

30/08/2021, 10:55
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

«Ростелеком» предложил новосибирским предпринимателям умные сервисы для развития бизнеса

30/08/2021, 12:00

Банк «Открытие» стал лауреатом премии FINAWARD’21

27/08/2021, 17:06

ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников

27/08/2021, 16:27

Каждая шестая банковская гарантия для компаний МСБ – бесплатно

27/08/2021, 16:23

Пользователи «Мой Tele2» выбирают предложения искусственного интеллекта

27/08/2021, 15:39

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Популярное

Детские больничные будут начислять по-новому

Сибирские перевозчики обнаружили пробелы в законодательстве о самозанятых

«Экология-Новосибирск» активизировалась в судах

«Дядя Дёнеру» предъявили к доплате по налогам 20 млн рублей

Технопаркам и бизнес-инкубаторам хотят поменять порядок господдержки

Финансы

Новости Новосибирска

У новосибирцев сохраняется интерес к кредитам

Долги по налогам более миллиона рублей накопили 18 управляющих компаний

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестиционных проектов

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Ситимобил запустил факторинг для таксопарков в Новосибирске

Политика

Новости Новосибирской области

Злоумышленники не оставляют в покое семью кандидата в Бердске

Глава ГУ МВД взял под контроль дело с венком для кандидата в горсовет Бердска

«Экология-Новосибирск» активизировалась в судах

Областная Общественная палата приглашает «выборных» экспертов

Выборы по-бердски: ритуальный венок для конкурента?

Недвижимость

Новости Новосибирска

Иван Шмидт: Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно

Комфорт и свобода фантазии: новый формат квартир захватывает Новосибирск

Расселение аварийных домов обещают ускорить в 2 раза

Новые зелёные зоны или бег на месте?

Минобороны отдаст Новосибирской области земельный участок

Технологии

Новости Новосибирска

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Весь общественный транспорт Новосибирской области попадет в 2ГИС

Большинство промышленных компаний беззащитны перед хакерами

«Цифра» для застройщиков

Проект водородной заправки разрабатывают ученые СО РАН

Телекоммуникации

Новости компаний

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Агропром

Новости Новосибирска

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Транспорт

Новости Новосибирска

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирской области

Вместе с музыкантами путешествует столетний рояль

Область получит федеральные деньги на капремонт школ

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Подрядчика для строительства дороги до наукограда Кольцова нашли с пятой попытки

Пересматривать границы Заельцовского парка не будут

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска