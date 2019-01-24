Область получит федеральные деньги на мусоросортировочные линии

— Начиная с 2020 года наш регион будет принимать участие в федеральном проекте «Экология». В первую очередь мы заявились на финансирование объектов сортировки. Они будут устанавливаться на территориях, куда мы вряд ли сможем привлечь частного инвестора, — сообщил за заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ области Денис Архипов.
— Очевидно, что это будут маленькие линии для сортировки 50- 100 тысяч тонн мусора в год. Напомню, это предложение наша рабочая группа выдвигала уже давно. Еще два года назад мы предлагали отказаться от строительства крупных сортировочных заводов и установить в регионе несколько небольших сортировочных линий на 50-200 тысяч тонн. Они дешевле, более мобильны и удобны, — заявил Агеенко. — Похоже, на федеральном уровне это поняли и решили не выделять деньги на крупные проекты. Их строят сами инвесторы, которые готовы вложить в эту сферу миллиарды рублей.
Фото редакции
Популярное с сайта