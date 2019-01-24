Область получит федеральные деньги на мусоросортировочные линии

— Начиная с 2020 года наш регион будет принимать участие в федеральном проекте «Экология». В первую очередь мы заявились на финансирование объектов сортировки. Они будут устанавливаться на территориях, куда мы вряд ли сможем привлечь частного инвестора, — сообщил за заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ области Денис Архипов.

— Очевидно, что это будут маленькие линии для сортировки 50- 100 тысяч тонн мусора в год. Напомню, это предложение наша рабочая группа выдвигала уже давно. Еще два года назад мы предлагали отказаться от строительства крупных сортировочных заводов и установить в регионе несколько небольших сортировочных линий на 50-200 тысяч тонн. Они дешевле, более мобильны и удобны, — заявил Агеенко. — Похоже, на федеральном уровне это поняли и решили не выделять деньги на крупные проекты. Их строят сами инвесторы, которые готовы вложить в эту сферу миллиарды рублей.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко во время пресс-подхода сообщил, что в 2020 году на эти цели регион получит 4 млн рублей, в 2021 — около 40 млн. Это будут деньги, собранные по так называемому «налогу на мусор», который с 2019 года обязаны платить не только юрлица, но и физлица.

Архипов также сообщил, что в 2019 году в области почти 119 млн рублей будут направлены на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также полигонов, расположенных на территории региона. Запланировано строительство восьми площадок временного накопления ТКО в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах Новосибирской области, реконструкция полигона для ТКО в Северном районе, завершение строительства полигона для ТКО в Карасукском районе, проектирование полигона в Кыштовском районе области.

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