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Область получит федеральные деньги на мусоросортировочные линии

Их планируется устанавливать на территориях, которые не заинтересуют частного инвестора.
  • 24/01/2019, 12:58
Автор: Юлия Данилова
Musor
Речь может идти об установке линий по сортировке мусора мощностью 50-100 тысяч тонн в год.

— Начиная с 2020 года наш регион будет принимать участие в федеральном проекте «Экология». В первую очередь мы заявились на финансирование объектов сортировки. Они будут устанавливаться на территориях, куда мы вряд ли сможем привлечь частного инвестора, — сообщил за заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр ЖКХ области Денис Архипов.

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Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко во время пресс-подхода сообщил, что в 2020 году на эти цели регион получит 4 млн рублей, в 2021 — около 40 млн. Это будут деньги, собранные по так называемому «налогу на мусор», который с 2019 года обязаны платить не только юрлица, но и физлица.

— Очевидно, что это будут маленькие линии для сортировки 50- 100 тысяч тонн мусора в год. Напомню, это предложение наша рабочая группа выдвигала уже давно. Еще два года назад мы предлагали отказаться от строительства крупных сортировочных заводов и установить в регионе несколько небольших сортировочных линий на 50-200 тысяч тонн. Они дешевле, более мобильны и удобны, — заявил Агеенко. — Похоже, на федеральном уровне это поняли и решили не выделять деньги на крупные проекты. Их строят сами инвесторы, которые готовы вложить в эту сферу миллиарды рублей.

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Архипов также сообщил, что в 2019 году в области почти 119 млн рублей будут направлены на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также полигонов, расположенных на территории региона. Запланировано строительство восьми площадок временного накопления ТКО в Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Кочковском, Маслянинском, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском районах Новосибирской области, реконструкция полигона для ТКО в Северном районе, завершение строительства полигона для ТКО в Карасукском районе, проектирование полигона в Кыштовском районе области.

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