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Академпарк запускает преакселератор А:СТАРТ

Он начнет работу с 26 января.
  • 24/01/2019, 12:55
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Академпарк «прокачает» всех желающих участвовать в бизнес-ускорителе А:СТАРТ: 26 января начнёт работу преакселератор – серия бесплатных открытых тренингов для начинающих инноваторов, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Преакселератор А:СТАРТ — это цикл занятий, которые проводят опытные технопредприниматели — резиденты Академпарка, а также специалисты бизнес-инкубатора. Его цель — подготовка команд и авторов инновационных проектов к участию в бизнес-ускорителе А:СТАРТ. Занятия преакселератора бесплатны и открыты для всех желающих.

— Первый в этом году воркшоп преакселератора А:СТАРТ пройдёт 26 января на площадке «Точка кипения – Новосибирск». На мероприятии Иван Персидский, эксперт в области продаж «сложных» продуктов, расскажет, как оценить рынок, как оптимизировать свой продукт под задачи рынка, какие шаги предпринять при запуске стартапа. К участию приглашаются все, кто хочет попробовать себя в роли инновационного предпринимателя, — уточнили в пресс-службе.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Отмечается, что сама акселерационная программа А:СТАРТ в нынешнем году будет проходить в новом формате, который позволит участникам совмещать бизнес-интенсивы и встречи с экспертами с работой или учебой.

Программа А:СТАРТ в 2019 году будет включать два интенсивных образовательных блока. Работа над проектами по трем секциям «ИТ», «Приборы», «Био-Нано-Мед» будет проходить в выходные дни. Между блоками предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами, во время которых, будут проходить консультации с экспертами по индивидуальному расписанию.

Первый блок пройдет с 15 по 17 марта 2019 года. Бизнес-интенсив с приглашенными и постоянными экспертами программы А:СТАРТ даст основные инструменты и знания для проверки продукта или гипотезы в условиях реального рынка.

В рамках второго блока, с 12 по 14 апреля 2019 года, упор будет сделан на упаковку и подготовку проектов к финальному отбору.

Фото: Ростислав Нетисов

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