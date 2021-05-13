Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Министерство финансов и налоговой политики региона провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов — столиц субъектов, городов-миллионников.

— Новосибирск ничуть не уступает им в своей финансовой самостоятельности. Сопоставлять уровень финансовой свободы в принятии решений, в том числе в дорожной деятельности, можно только, пожалуй, с Красноярском. И что касается текущей деятельности — содержания дорог, ямочного ремонта, — то ресурсы у Новосибирска ничуть не меньше других городов-миллионников, — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

При этом, как прокомментировал председатель транспортного комитета регионального парламента Майис Мамедов, судя по количеству жалоб, поступающих от жителей, город не справляется с решением проблем дорожной отрасли.

— Тротуары, магистрали — чаще всего в неудовлетворительном состоянии. Поэтому вопрос о выделении дополнительных средств мегаполису на содержание улично-дорожной сети по-прежнему актуален. Принято решение, что каждый депутат фракции «Единая Россия» будет следить за качеством содержания и ремонта дорог в своем районе и своевременно реагировать на все сигналы, поступающие от горожан, — отметил Мамедов.

По итогам обсуждений министерству финансов и налоговой политики региона поручено предусмотреть предоставление дополнительных средств мэрии Новосибирска на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети в сумме 278 млн рублей — при подготовке предложений по корректировке бюджета Новосибирской области на 2021 год.