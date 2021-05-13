Три подхода в изучении иностранных языков

Первый подход – самоучки

Подходит к тех случаях, когда вы хотите изучать язык в формате хобби, в свободное время, у вас не поджимают сроки, нет никакой строгой ответственности и экзаменов. К счастью, в Сети есть множество обучающей литературы, бесплатных и условно-бесплатных курсов, приложений, интерактивных программ, с помощью которых вы можете изучить язык, хотя бы до среднего уровня.

В дальнейшем вы сможете подключить к обучению просмотр сначала детских передач на языке оригинала, затем уже знакомых вам фильмов с субтитрами, а в конце – сериалов, фильмов, книг без субтитров. На полный путь у вас может уйти несколько лет, но результат того стоит.

Второй подход – с носителем

Немецкий или английский с носителем языка – это следующий этап. Конечно, он лучше подходит тем, кто уже освоил азы и хочет совершенствовать свои навыки в оптимальной для этого среде, в социуме с носителями языка. Сегодня не обязательно ехать за границу, чтобы пообщаться с тем, для кого иностранный язык родной.

Можно зарегистрироваться на тематических ресурсах и поговорить с англичанином, немцем, итальянцев по скайпу или другой программе. Некоторые сервисы предлагают общение не просто с рядовыми пользователями, а опытными педагогами – они и лексике научат, и на ошибки корректно укажут, и подскажут, как учить язык в дальнейшем.

Третий подход – с репетитором

Лучше и быстрее учится язык, когда у вас есть куратор – опытный педагог, проверивший уровень актуальных знаний и предложивший индивидуальный график занятий. При этом репетитор не обязательно должен быть носителем, достаточно чтобы он был опытным педагогов с нужной вам специализацией.

В отличие от самостоятельного обучения и общения с носителями языка, уроки с репетитором могут быть более эффективны, особенно если вы готовитесь к экзаменам, к поступлению в ВУЗ, учите специфическую область лексики, готовитесь к переезду и так далее – в общем во всех случаях, когда нужно дисциплинированное и организованное обучение по системе.