Область заинтересована в развитии мясного скотоводства

— Первоначально обозначалось, что в проекте будут задействованы 6-7 районов Новосибирской области. Не могу сказать, что есть противостояние его реализации. Есть понимание значимости проекта, — говорит министр. — Его основное отличие — использование малозатратных технологий содержания мясного скота, не предусматривающих строительства масштабных и дорогостоящих объектов. Речь идет об инвестициях в инфраструктуру: ограждение пастбищ, установка электропастуха, ветрозащита, водоснабжение, кормушки, проезды. Основные затраты по проекту предусмотрены на закупку мясного поголовья скота.

Напомним, в мае 2020 года минсельхоз сообщил, что ГК «Горкунов» за 7 лет намерена вложить в развитие мясного кластера Новосибирской области свыше 30 млрд рублей. Группа планировала создать в шести районах региона около 30 ферм. К 2027 году в хозяйствах компании планировалось содержать 160 тысяч голов крупного рогатого скота. Однако этот проект резко раскритиковал председатель регионального парламента. В ответ на это инвестор заявил, что готов покинуть животноводческий рынок Новосибирской области и уйти с инвестициями в другие области, где у компании будет более здоровый морально-психологический и инвестиционно-привлекательный климат.

Текущую ситуацию с проектом в ГК «Горкунов» не комментируют. Неоднократные запросы редакции на получение информации остались без ответа. Между тем в СМИ появлялась информация, что инвестор может перенести перерабатывающую, то есть наиболее налогоемкую часть проекта, в Алтайский край.

При этом глава минсельхоза заявляет, что в области уделяют особое внимание развитию мясного животноводства. Так, Евгений Лещенко на пресс-конференции сообщил, что региональная стратегия развития мясного скотоводства находится в окончательной стадии формирования. Кроме министерства над ней работают ученые Новосибирского аграрного университета и представители Национального союза производителей говядины. Ожидается, что этот документ будет готов в октябре.

— Сейчас уделяется особое внимание развитию мясного скотоводства. Количество сельхозорганизаций, работающих на этом сегменте, по годам варьируется не значительно. Приростные показатели достигаются за счет грантовой поддержки малых форм — КФХ и ЛПХ, которые таким образом вовлекаются в производство мяса говядины от скота специализированных и мясных пород, — говорит министр. — Следующим шагом будет создание кооперационных связей между ними и крупными переработчиками.

К основным задачам развития отрасли животноводства в 2020 году чиновник отнес ускоренное развитие специализированного мясного скотоводства, наращивание маточного поголовья, получение высокопродуктивного конкурентоспособного молодняка, создание современных площадок по финишному откорму животных, их убою и переработке.

По данным минсельхоза, в мясном скотоводстве заняты 278 хозяйств. В 2019 году в регионе были зарегистрированы 20,9 тысячи голов мясного скота, в 2020-м по прогнозам поголовье увеличится до 22,4 тысячи. В 2019 году произведено 38,6 тысячи тонн говядины, прогноз на 2020 год — 39 тысяч тонн. По словам Евгения Лещенко, местные производители закрывают потребность региона в говядине на 70%.

По данным госпрограммы развития отрасли животноводства Новосибирской области, к 2024 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП региона должно составить 60 тысяч голов, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород — 30 тысяч голов.

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