Область заинтересована в развитии мясного скотоводства

— Проект, анонсированный Борисов Горкуновым, еще находится в стадии проработки. У нас нет готовой проектно-сметной документации, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — По этому проекту все идет своим чередом.
Он пояснил, что в предпроектных работах изначально были задействованы как хозяйства Новосибирской области, так и сельхозпредприятия Алтайского края, потому что обеспечить необходимыми объемами поголовья проект Бориса Горкунова только в рамках одного региона было крайне проблематично.
— Первоначально обозначалось, что в проекте будут задействованы 6-7 районов Новосибирской области. Не могу сказать, что есть противостояние его реализации. Есть понимание значимости проекта, — говорит министр. — Его основное отличие — использование малозатратных технологий содержания мясного скота, не предусматривающих строительства масштабных и дорогостоящих объектов. Речь идет об инвестициях в инфраструктуру: ограждение пастбищ, установка электропастуха, ветрозащита, водоснабжение, кормушки, проезды. Основные затраты по проекту предусмотрены на закупку мясного поголовья скота.
Текущую ситуацию с проектом в ГК «Горкунов» не комментируют. Неоднократные запросы редакции на получение информации остались без ответа. Между тем в СМИ появлялась информация, что инвестор может перенести перерабатывающую, то есть наиболее налогоемкую часть проекта, в Алтайский край.
При этом глава минсельхоза заявляет, что в области уделяют особое внимание развитию мясного животноводства. Так, Евгений Лещенко на пресс-конференции сообщил, что региональная стратегия развития мясного скотоводства находится в окончательной стадии формирования. Кроме министерства над ней работают ученые Новосибирского аграрного университета и представители Национального союза производителей говядины. Ожидается, что этот документ будет готов в октябре.
— Сейчас уделяется особое внимание развитию мясного скотоводства. Количество сельхозорганизаций, работающих на этом сегменте, по годам варьируется не значительно. Приростные показатели достигаются за счет грантовой поддержки малых форм — КФХ и ЛПХ, которые таким образом вовлекаются в производство мяса говядины от скота специализированных и мясных пород, — говорит министр. — Следующим шагом будет создание кооперационных связей между ними и крупными переработчиками.
К основным задачам развития отрасли животноводства в 2020 году чиновник отнес ускоренное развитие специализированного мясного скотоводства, наращивание маточного поголовья, получение высокопродуктивного конкурентоспособного молодняка, создание современных площадок по финишному откорму животных, их убою и переработке.
По данным минсельхоза, в мясном скотоводстве заняты 278 хозяйств. В 2019 году в регионе были зарегистрированы 20,9 тысячи голов мясного скота, в 2020-м по прогнозам поголовье увеличится до 22,4 тысячи. В 2019 году произведено 38,6 тысячи тонн говядины, прогноз на 2020 год — 39 тысяч тонн. По словам Евгения Лещенко, местные производители закрывают потребность региона в говядине на 70%.
По данным госпрограммы развития отрасли животноводства Новосибирской области, к 2024 году поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей в сельхозпредприятиях, КФХ и ИП региона должно составить 60 тысяч голов, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород — 30 тысяч голов.
Фото: pixabay.com, автор- Coernl
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