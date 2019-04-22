Областной бюджет получил более 45 млн. рублей федеральных средств на ПЛП

Новосибирской области перечислен очередной транш межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на возмещение ранее понесенных затрат по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области, который составил 45,83 млн. рублей, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В 2016 году индустриальные парки Новосибирской области прошли проверку Минпромторга России на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, и вошли в федеральный реестр индустриальных парков.

В рамках реализации постановления Правительства РФ № 1119 с 2016 года в качестве возмещения ранее понесенных затрат по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка и Биотехнопарка в наукограде Кольцово в областной бюджет Новосибирской области удалось привлечь более 770 млн. рублей.

Кроме того, в настоящее время в Правительстве РФ рассматривается проект изменений в постановление Правительства РФ № 1119, предусматривающий продление периода возмещения субъектам РФ понесенных затрат по созданию индустриальных парков с трех до пяти лет, что позволит дополнительно привлечь федеральное финансирование в Новосибирскую область.

Фото: Gensa Gensa