В рамках XV Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН открылась Международная конференция «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология», сообщили в пресс-службе института.

Главный научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей ИНГГ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Николай Запивалов рассказал о проекте нефтяного полигона в Новосибирской области. По словам специалиста, в Северном районе НСО открыто 9 месторождений нефти и газа, но сейчас в разработке находятся только три: Малоичское, Верх-Тарское и Восточно-Тарское. Остальные месторождения не доразведаны и не осваиваются, хотя и находятся в лицензионном режиме.

Всего же в Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти. По мнению Николая Запивалова, именно Северный район НСО может стать полигоном для натурных исследований, апробации и тиражирования инновационных технологий в нефтегазовой отрасли.

— В этом районе есть нефть в юрских песчаниках (Верх-Тарское месторождение), в карбонатном палеозое (Малоичское месторождение) и даже в Межовских гранитах, — сообщил Николай Запивалов. — Здесь же имеется полноценная нефтяная инфраструктура, включая такой важный объект, как нефтепровод. В целом указанный район подходит для решения многих научно-технологических задач, и именно здесь может быть открыт многоцелевой научно-образовательный полигон федерального уровня.

Фото: предоставлено пресс-службой ИНГГ СО РАН