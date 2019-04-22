 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти

В Северном районе НСО открыто 9 месторождений нефти и газа, но сейчас в разработке находятся только три.
  • 22/04/2019, 18:44
В Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти

В рамках XV Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН открылась Международная конференция «Недропользование. Горное дело. Направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. Экономика. Геоэкология», сообщили в пресс-службе института.

Главный научный сотрудник лаборатории электромагнитных полей ИНГГ СО РАН доктор геолого-минералогических наук Николай Запивалов рассказал о проекте нефтяного полигона в Новосибирской области. По словам специалиста, в Северном районе НСО открыто 9 месторождений нефти и газа, но сейчас в разработке находятся только три: Малоичское, Верх-Тарское и Восточно-Тарское. Остальные месторождения не доразведаны и не осваиваются, хотя и находятся в лицензионном режиме.

Всего же в Новосибирской области добыто уже 15 млн тонн нефти. По мнению Николая Запивалова, именно Северный район НСО может стать полигоном для натурных исследований, апробации и тиражирования инновационных технологий в нефтегазовой отрасли.

— В этом районе есть нефть в юрских песчаниках (Верх-Тарское месторождение), в карбонатном палеозое (Малоичское месторождение) и даже в Межовских гранитах, — сообщил Николай Запивалов. — Здесь же имеется полноценная нефтяная инфраструктура, включая такой важный объект, как нефтепровод. В целом указанный район подходит для решения многих научно-технологических задач, и именно здесь может быть открыт многоцелевой научно-образовательный полигон федерального уровня.

Фото: предоставлено пресс-службой ИНГГ СО РАН

Популярное с сайта

АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

22/04/2019, 16:04
К участию приглашаются инновационные проекты в сфере социального предпринимательства.
Творческое соавторство с весной

Творческое соавторство с весной

22/04/2019, 15:33
Субботник — традиция, оказавшаяся бодрее и эффективнее политического уклада, породившего ее.
Список потенциальных кандидатов в мэры продолжает расти

Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

22/04/2019, 12:53
Еще трое новосибрцев заявили об интересе к участию в выборах главы города.

Актуальный разговор

Точки концентрации в бизнесе

Точки концентрации в бизнесе

Все материалы
Новости

Областной бюджет получил более 45 млн. рублей федеральных средств на ПЛП

22/04/2019, 18:02

Сибирская компания подписала эксклюзивный контракт с Medicare System S.L.U

22/04/2019, 17:43

Сибирский ФО вошел в топ-3 округов по востребованности телемедицины

22/04/2019, 17:22

На госпрограмму по безопасности дорожного движения добавят 1,1 млрд рублей

22/04/2019, 16:40

Технологии ЦЕРН будут использованы в проекте электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика

22/04/2019, 16:20

АНО ресурсный центр «Инновационные решения» запускает акселератор

22/04/2019, 16:04

Творческое соавторство с весной

22/04/2019, 15:33

Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

22/04/2019, 12:53

Летний комплект резины в Новосибирске обойдется автовладельцам в среднем в 7,1 тыс рублей

22/04/2019, 12:17

«Лиотех» и НГТУ НЭТИ запустили энергоэффективный электровоз на алмазной шахте в Якутии

22/04/2019, 11:54

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска