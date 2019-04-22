Сибирская компания подписала эксклюзивный контракт с Medicare System S.L.U

— Запущен процесс получения регистрационных удостоверений, — комментирует директор ООО «МС-Сибирь» Павел Ефремов, — Мы надеемся, что к концу года эта продукция станет медицинским товаром.

По словам Павла Ефремова, в медицине, где безопасность играет ключевую роль (и особенно в паллиативной медицине, при работе с тяжелобольными пациентами), необходимо разрабатывать и применять соответствующие технологии, чтобы гарантировать общее качество, предотвращать различные риски и травмы как пациентов, так и персонала.

В компании отмечают, что благодаря «МС- Сибирь» в России, представлен весь спектр продукции Medicare system: противопролежневые средства, вспомогательные инструменты для позиционирования и перемещения тяжелобольных и маломобильных людей как в стационарах, так и в домашних условиях.

Среди продуктов есть линейка средств фиксации. Быстродействующие удерживающие системы, удобные, прочные, легкие в использовании крепления. Водонепроницаемые, дышащие, мягкие на ощупь, износостойкие материалы.

— Фиксация пациента — момент спорный, — поясняет директор «МС-Сибирь» Павел Ефремов. — Даже профессионалы, специалисты в медучреждениях к этому относятся по-разному: одни за фиксацию, другие против, но есть интересные решения и разработки, которые создают «золотую середину».

Medicare system — это новая культура паллиативного ухода. Уважение к пациенту, комфорт, безопасность, простота в использовании.

Компания находится в постоянном поиске оптимальных решений, старается понять потребности клиентов и предложить наиболее профессиональный подход, разрабатывая новые продукты и методики, применяя инновационные технологии и самые современные материалы.

Фото: пресс-служба компании