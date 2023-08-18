Областной бюджет поможет городу приобрести технику для содержания зелёных зон

Многоуровневую комплексную систему по содержанию парков, скверов, лесопарков создают в Новосибирске. Региональные власти финансово поддержат город в приобретении необходимых для этого техники и инструментов. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания по перспективам развития и содержания зелёных территорий в Ленинском районе. Глава региона проконтролировал ход работ в парке «Качели» по улице Забалуева, благоустройства в сквере «Радуга» на Троллейном жилмассиве, оценил условия, созданные для отдыха жителей в сквере микрорайона Горский.

— Я принципиально поддержал создание комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории города. Она будет многоуровневой: крупные объекты содержит профильный департамент и Горзеленхоз. Малые скверы – администрации районов. Это продвижение моего подхода о повышении самостоятельности и ответственности глав районов, как хозяев своей территории. Финансово областной бюджет поможет приобрести технику и необходимые инструменты для того чтобы такую систему организовать, — заявил Андрей Травников.

Масштабы благоустройства, которые удалось развернуть сегодня в Новосибирске впечатляют. И в эту работу включились не только органы власти — в рамках федеральных, областных, городских программ, — но и жители, и предприниматели, и главы городских районов, акцентировал внимание губернатор.

Самое главное, добавил он, что каждый реализуемый проект – это объединение сил всех участников.