Областной бюджет поможет городу приобрести технику для содержания зелёных зон

Многоуровневую комплексную систему по содержанию парков, скверов, лесопарков создают в Новосибирске. Региональные власти финансово поддержат город в приобретении необходимых для этого техники и инструментов. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания по перспективам развития и содержания зелёных территорий в Ленинском районе. Глава региона проконтролировал ход работ в парке «Качели» по улице Забалуева, благоустройства в сквере «Радуга» на Троллейном жилмассиве, оценил условия, созданные для отдыха жителей в сквере микрорайона Горский.
— Я принципиально поддержал создание комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории города. Она будет многоуровневой: крупные объекты содержит профильный департамент и Горзеленхоз. Малые скверы – администрации районов. Это продвижение моего подхода о повышении самостоятельности и ответственности глав районов, как хозяев своей территории. Финансово областной бюджет поможет приобрести технику и необходимые инструменты для того чтобы такую систему организовать, — заявил Андрей Травников.
Масштабы благоустройства, которые удалось развернуть сегодня в Новосибирске впечатляют. И в эту работу включились не только органы власти — в рамках федеральных, областных, городских программ, — но и жители, и предприниматели, и главы городских районов, акцентировал внимание губернатор.
Самое главное, добавил он, что каждый реализуемый проект – это объединение сил всех участников.
— В 2018 году бывали ситуации: сквер отремонтирован, а к нему примыкает дом и там все бурьяном заросло и никому не пришло в голову его скосить. А сейчас каждый проект – это объединение усилий. Здесь сквер в рамках областной программы, здесь глава нашел возможность вместе с управляющими компаниями навести порядок вдоль домов, тут депутаты проводят благоустройство по наказам избирателей. Получается, что общими усилиями преображается огромная территория. Здорово, что в Новосибирске и Новосибирской области это теперь хорошая и практически повсеместная традиция.
Фото с сайта правительства НСО
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