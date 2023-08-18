Шашлычную на Монументе Славы хотят закрыть

Шашлычную на территории Монумента Славы готовят к закрытию. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу, 18 августа.

Локоть отметил, что сходится с администрацией Ленинского района в этом вопросе.

– В зелёной зоне с мемориальным ансамблем не должно быть подобных объектов, – заявил он.

Стоит отметить, что павильон и земля находятся в собственности предпринимателя, и по закону ему должны компенсировать потери. На данный момент муниципалитет ведёт переговоры с владельцем шашлычной по изъятию участка и постройки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снос двух аварийных домов на ул. Никитина оценили в 1,8 млн рублей.