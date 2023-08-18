Судебный пристав из Новосибирска спасла котенка по имени Гав

Судебный пристав Мошковского района Ирина Чуйкова очень любит животных, но в квартире никогда не решалась заводить питомцев. Изменить это решение помог один счастливый случай.

— В октябре 2019 года я увидела у себя в саду крохотного котенка, который напомнил мне главного героя мультфильма «Котенок по имени Гав». С первой минуты я поняла, что он уже нашел свой дом! Я забрала его себе и дала ему кличку Котя, — рассказывает о трогательной встречи Ирина Чуйкова.

Сейчас Котя уже вполне солидный и взрослый, в семье его очень любят. Каждый день он провожает хозяйку до входной двери, а вечером встречает с работы. Котя настолько привязан к Ирине, что не отходит от нее ни на шаг.