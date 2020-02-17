Для теплосети над станцией метро СГК разработала особые технические решения

Теплотрасса пройдет над вестибюлем станции метро — это первый подобный опыт в Новосибирске. Для отрезка над станцией разработаны особые технические решения.

СГК утвердила на 2020 год инвестиционный проект строительства в Новосибирске тепловой сети в районе улиц Кошурникова и Богаткова. Общая протяженность теплотрассы на двух улицах — около 900 м, диаметр трубопровода — 1020 мм. Эта теплосеть обеспечит перспективный резерв мощности по подключению новых потребителей в центральной части города — более 100 Гкал/час.

Увеличение пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ-5 в сторону центральной части города актуально в связи с новым строительством в Железнодорожном, Центральном, Заельцовском районах. Кроме того, новая трасса позволит переключить три котельные Закаменского микрорайона на зону теплоснабжения от Новосибирской ТЭЦ-5.

Идея строительства возникла еще в начале 2000-х годов как способ решить проблему дефицита мощностей в центре города за счет увеличения пропускной способности теплосетей в сторону центра. Однако проект так и не был завершен, на сегодня построено чуть более 1 км трубопровода из запланированных 2,1 км.

Финальный этап долгостроя обойдется СГК в 280 млн рублей, которые предстоит инвестировать в 2020 году. Общая стоимость всего проекта составит около 400 млн рублей.

На улице Кошурникова подрядчик ведет работы с осени 2019 года, а с марта этого года начнет строительство вдоль улицы Бориса Богаткова. Это не повлияет на текущее теплоснабжение потребителей.

Проект потребовал особых технических решений. Вблизи долгостроя находится ветка метрополитена, поэтому 70-метровый отрезок теплотрассы пройдет на глубине 3 м — под проезжей частью на улице Кошурникова и над вестибюлем станции метро «Золотая нива». Специалисты отмечают, что пока в Новосибирске не строили коммуникаций с подобным расположением.

— Самое сложное — проходной канал над станцией метро, он будет выполняться по специальным техническим условиям. Работа идет совместно с муниципалитетом. МУП «Энергия» заканчивает проект, они должны выдать его в ближайшее время. Будем стараться выполнить все работы до начала отопительного сезона, — отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Над вестибюлем разместят предизолированные трубы с системой автоматического оповещения о повреждениях. Проектировщики предусмотрели для трассы монолитный железобетонный канал и автоматические задвижки на трубопроводе с обеих сторон перехода над вестибюлем. Они обеспечат максимально быструю локализацию поступления воды в канал и отключат тепловую сеть в случае порыва. Кроме того, усилена толщина стенки трубы: 14 мм вместо 12 мм.

СГК уже согласовала параметры проекта с Новосибирским метрополитеном. Для обеспечения максимальной безопасности строительства трассы над станцией метро компания получила специальные технические условия.

Фото предоставлено пресс-службой СГК