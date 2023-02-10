Областные власти обеспечат жильем пострадавших на Линейной в оперативном порядке

Получить за счёт средств областного бюджета новую квартиру или равноценную выплату смогут пострадавшие при ЧП на Линейной в г. Новосибирске. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе посещения консультационного центра помощи пострадавшим, который сейчас расположен на территории 85-й школы.

Андрей Травников подчеркнул, что уже в течение следующей недели для этого будут подготовлены все необходимые документы:

— Во внеочередном порядке этот дом будет внесён в региональную программу расселения из аварийного жилья. В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет или получить за счёт средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий. Кроме того, нам предстоит сделать выводы из этого чрезвычайного происшествия и обратить внимание на деятельность мошенников, которые под видом работников газовых служб проникают в квартиры, оказывают непонятные услуги и взимают плату. Эта деятельность крайне опасна – это очевидно, и её нам вместе с правоохранительными органами необходимо немедленно пресечь, — добавил губернатор.

Глава Новосибирской области сообщил, что уже начались выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждую семью, на каждую квартиру по списку проживающих. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества, в зависимости от объёма утраты, на каждого человека от 50 до 100 тысяч.

— Принято решение о поддержке пострадавших и семей, где, к сожалению, погибли родные. Для тех людей, кто пострадал, имеет ранения, в зависимости от тяжести травм и необходимости реабилитации, будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 миллион рублей. Город постарался, чтобы все эти меры поддержки были доведены до каждого человека максимально быстро и просто – для этого организована работа консультационного центра», — подчеркнул губернатор.

Со спасателями уже согласован порядок доступа в сохранившиеся квартиры, чтобы люди могли забрать всё необходимое: документы, деньги, лекарства, мелкие ценные вещи. Эта работа организована начиная с сегодняшнего дня.

Фото с сайта правительства Новосибирской области