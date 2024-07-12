Областные власти помогают с газификацией домов семьям участников СВО в Новосибирской области

Семьи участников СВО могут получить компенсацию расходов на газификацию дома. Для этого им необходимо вступить в программу газификации и выплате компенсации расходов за приобретенное оборудование в рамках реализации регионального закона «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации».

— Право на компенсацию расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации, имеют 15 категорий граждан, в том числе инвалиды и ветераны боевых действий, многодетные семьи, участники СВО. Финансирование в 2023 году составило порядка 18 млн рублей. Воспользовались мерой поддержки 216 жителей региона. В бюджете текущего года заложено 82 млн рублей. Уже 240 человек получили компенсацию. Для получения возмещения расходов необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Максимальный размер компенсации – до 100 тысяч рублей, — рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Сегодня 12 июля, подключение к газу смогла отметить семья героя СВО из Барабинского района, проживающего в частном доме. Супруга Кристина работает мастером маникюра, вместе с двумя детьми занимается домашним хозяйством. Ее супруг Евгений находится в зоне СВО. Семья участника СВО обратилась в правительство региона и областные власти включили дом в качестве дополнительного объекта в план-график газификации. По словам молодой женщины, с газом в частном доме проживание гораздо комфортнее. Эта программа очень облегчает жизнь, сокращает затраты семейного бюджета: отпадает необходимость заготавливать на зиму уголь и дрова. Также большим подспорьем стала и компенсация понесенных фактических расходов на газоиспользующее оборудование.

Правительством Новосибирской области реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. Самыми востребованными являются: социальная и бытовая, юридическая помощь, приобретение твердого топлива, содействие в получении земельных участков, медпомощь и реабилитация, получение документов. Кроме того, в регионе реализуется губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО.