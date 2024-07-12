До +30: аномально жаркая погода накроет Новосибирск в выходные

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается аномальная жара — температура воздуха может превысить 30-градусную отметку.

По данным сервиса Gismeteo, в субботу, 13 июля, днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью жара ослабнет — +20…+22. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2–7 м/с.

В воскресенье, 14 июля, погода будет располагать к отдыху на побережье: столбик термометра достигнет 30-градусной отметки. К вечеру жара понемногу спадет, а уже в ночные часы ожидается +23…+24 градуса. Ветер сменит направление на северо-восточное, однако, будет дуть так же с небольшой скоростью — 2–7 м/с.

Осадки в ближайшие выходные не ожидаются.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило жителей Новосибирской области о надвигающейся на регион аномальной жаре. Специалисты рассказали, что нужно делать при тепловом ударе.