Новосибирский предприниматель купил актив Borjomi Russia

IDS Borjomi Russia продала новосибирский актив ООО «Карачинская звезда». Как сообщает «Коммерсант», со ссылкой на директора «Аква-Вайт» Алексея Воинова, стоимость сделки могла составить 60-65 млн рублей. Ранее компания выпускала воду под брендом «Чистозерье».

Судя по данным Seldon.Basis, сделка прошла в начале июня. Покупателем предприятия является ООО «ТД Усть-Каменский» — 100% акций. Соучредителями компании являются Евгений Громчаков (99%) и Андрей Голодов (1%). Громчаков с 18 июня также является директором «Карачинской звезды».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом» считают, что компания приняла решение из-за сильного конкурента на рынке Новосибирской области — «Карачинского источника» Владимира Хританкова. Эта компания, по оценкам экспертов «Маркетинговых исследований РФ», входит в топ-3 производителей минеральной воды в РФ по объему выручки.

ООО «Карачинская звезда» зарегистрирована в Новосибирской области год назад, в поселке Чаны. Уставный капитал — 43,18 млн рублей, чистый убыток за 2023 год — 213 тысяч рублей. У компании имеется лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Евгений Громчаков тяже является собственником ООО «ТД «Инстрой» (100%), совладельцем ООО «УКК» (16%) и ООО «Инетрстрой» (14%).

По данным NeoAnalytics, по итогам 2023 года объем рынка бутилированной воды в России увеличился на 38,9%. Внутреннее производство за год выросло на 14,5%. В структуре рынка производства бутилированной воды в России доля воды минеральной составляет 47,5%. На долю воды питьевой, в том числе газированной, приходится 52,5%, такие данные ранее приводил РБК.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания-производитель минеральной воды заявляла о планах увеличить оборот в 20 раз.