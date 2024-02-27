Облбольница и Центр нейрохирургии остались без тепла в Новосибирске

Сегодня, 27 февраля, Новосибирская областная больница и федеральный Центр нейрохирургии остались без отопления. Также без тепла сидят жители 65 домов. Отключения связаны с ремонтом теплосетей на улице Немировича-Данченко.
В СГК отметили, что работы на теплотрассе плановые. Медучрежедения планируют включить уже к 14 часам дня, в квартиры новосибирцев тепло обещают дать не раньше 2-х ночи.
— С 12 часов контур отключения уменьшен до 14-ти домов — по адресам: Новогодняя, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Акмолинская, 14/2; Немировича-Данченко, 138, 138/1. Берем на контроль качество подачи теплоносителя, производим замеры температуры воздуха внутри помещений, — пояснили в СГК.
Ранее редакция сообщала о том, что в конце января СГК проводила профилактические работы на трубопроводе по улице Петухова от Кировской районной котельной. В контуре отключения оказались 25 многоквартирных домов, школа м поликлиника.
Фото из Телеграм-канала СГК
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