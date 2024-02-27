ВТБ запустил всероссийский ИИ-сервис аналитики для оценки новостроек

Специалисты ВТБ разработали и масштабировали на всю страну сервис аналитики для оценки новостроек. В основе — универсальная платформа геоаналитики, которая позволяет сопоставлять более 1000 слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов. По сути используется обезличенная информация о жителях аналогичных домов и районов со схожей транспортной инфраструктурой, которые обладают похожими интересами, структурой доходов, расходов и т.п.

Поскольку оценка рыночной стоимости недвижимости в процессе возведения имеет для банка большое значение в принятии решения о финансировании проектов, новая разработка способствует повышению оперативности во время рассмотрения заявки на финансирование застройщика и получению более объективных и точных сведений.

Использование программы позволило в три раза сократить сроки от обращения клиента до подписания кредитного договора, что очень важно для застройщиков.

Рынок недвижимости перманентно меняется, включая инфраструктуру, которая влияет на стоимость. Сложность задачи по оценке недвижимости в масштабах страны состоит в учете региональной специфики, макроэкономических колебаниях, большом разнообразии в качестве и расположении строительных объектов, что обуславливает выбор инструментов и способов моделирования.

По словам Максима Коновалихина, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старшего вице-президента банка ВТБ, программа обращает внимание на большое количество факторов, показывая независимую от экспертного мнения оценку. Наиболее значимые конкурентные преимущества сервис дает в ситуации, когда строящийся жилой объект не имеет рядом аналогов, и оценить его, используя только метод сравнения с похожими соседствующими объектами, невозможно, пояснил эксперт.

Проект строится на базе трех платформ: гео-аналитики (Geo), автоматического обучения моделей (AutoML) и MLOps-платформы (scibox). У всех индивидуальная задача в рамках бизнес-процесса. Между тем, их объединение привело к синергии и внесло дополнительную ценность.

Отмечается, что проект начался с сегмента среднего и малого бизнеса. Следующий этап — это использование программы как для целей крупного бизнеса, так и розничного ипотечного кредитования.

Специфика проекта позволяет как масштабировать его, так и применять в иных сферах. Например, посчитать нужное число банкоматов в определенном районе и число наличных средств в каждом из них.