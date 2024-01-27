Энергетики восстановили теплоснабжение на Петухова в Новосибирске

С 6 часов утра 26 января до 4 часов утра 27 января ООО «Сибирская генерирующая компания» проводила профилактические работы на трубопроводе по ул. Петухова от Кировской районной котельной. В контуре отключения оказались 25 многоквартирных домов, школа м поликлиника. Об этом сообщала пресс-служба компании в телеграм-канале.

— Профилактические работы на теплосетях — это устранение мелких неисправностей, которые пока не мешают нормальной эксплуатации и теплоснабжению, но потенциально могут создать проблемы, — пояснял начальник 3-го района тепловых сетей ООО «Новосибирская теплосетевая компания» СГК Егор Попков.

По его словам, профилактические работы проводятся при наступлении более теплой погоды — не ниже -10..-12 градусов, в отдельных случаях — неотложно.

— Сожалеем, что вынуждены снова производить отключения, но очень просим жителей отнестись с пониманием. Эту работу мы делаем сейчас, не дожидаясь лета, чтобы повысить надежность системы и предотвратить аварии, — говорил Попков.

Сегодня утром пресс-служба СГК сообщила, что работы на теплосети по Петухова завершили на несколько часов раньше, чем планировали. Трубопровод включен в работу в 2:00. Теплоснабжение в домах восстановлено.

Ранее редакция сообщала о том, что сейчас в Новосибирске идет «разбор полетов» кто виноват в череде коммунальных аварий в городе.