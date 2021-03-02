Облпрокуратура: механизм продажи участка на Демакова — правовой

— Мы установили, что механизм продажи земельного участка на Демакова законный и правовой, — сообщил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

Прокурор напомнил, что участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданное мэрией города в 2014 году. После проведения независимой оценки участка, он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продал участок ООО «Городок» по рыночной цене независимого оценщика.

— Если говорить о законности этой процедуры: внесении участка в уставный капитал общества и последующей продаже с согласия мэрии, то это правовой механизм. Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной цене. Ущерба муниципальному образованию не было причинено, — подчеркнул Крылов. — Там есть еще много деталей, которые я не могу озвучить в ходе проверки, но предварительно могу сказать: такой порядок действий допускается законодательством. Но это абсолютно не окончательный вывод. У нас еще много с этим связано.

Напомним, на февральской сессии регионального парламента депутаты приняли решение обратиться в областную прокуратуру с просьбой рассмотреть ситуацию с продажей части сквера на улице Демакова. После получения ответа ведомства региональный парламент планирует проработать вопрос о дальнейшей судьбе территории сквера и полномочий муниципалитета в сфере природопользования. В муниципалитете заявили, что нарушения законодательства при продаже участка не было. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал обращение в прокуратуру, отметив, что мэрия готова отвечать на все запросы, предоставлять соответствующие документы. Зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам регионального парламента Вадим Агеенко заявил, что ситуацией вокруг сквера спекулируют в собственных целях отдельные депутаты как заксобрания, так и горсовета.