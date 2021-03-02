Рекламодателям

Облпрокуратура: механизм продажи участка на Демакова — правовой

  • 02/03/2021, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Облпрокуратура: механизм продажи участка на Демакова — правовой
Но окончательный вывод по сделке делать пока рано.

— Мы установили, что механизм продажи земельного участка на Демакова законный и правовой, — сообщил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Новосибирской области Борис Крылов.

Прокурор напомнил, что участок сквера на улице Демакова площадью 2,3 га расположен в общественно-деловой зоне, где возможно строительство торгово-развлекательного центра и автостоянок. В 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданное мэрией города в 2014 году. После проведения независимой оценки участка, он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продал участок ООО «Городок» по рыночной цене независимого оценщика.

— Если говорить о законности этой процедуры: внесении участка в уставный капитал общества и последующей продаже с согласия мэрии, то это правовой механизм. Если говорить о независимой оценке земли, то продана она была по рыночной цене. Ущерба муниципальному образованию не было причинено, — подчеркнул Крылов. — Там есть еще много деталей, которые я не могу озвучить в ходе проверки, но предварительно могу сказать: такой порядок действий допускается законодательством. Но это абсолютно не окончательный вывод. У нас еще много с этим связано.

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Напомним, на февральской сессии регионального парламента депутаты приняли решение обратиться в областную прокуратуру с просьбой рассмотреть ситуацию с продажей части сквера на улице Демакова. После получения ответа ведомства региональный парламент планирует проработать вопрос о дальнейшей судьбе территории сквера и полномочий муниципалитета в сфере природопользования. В муниципалитете заявили, что нарушения законодательства при продаже участка не было. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал обращение в прокуратуру, отметив, что мэрия готова отвечать на все запросы, предоставлять соответствующие документы. Зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам регионального парламента Вадим Агеенко заявил, что ситуацией вокруг сквера спекулируют в собственных целях отдельные депутаты как заксобрания, так и горсовета.

Фото редакции

46

Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : сквер на Демакова прокуратура продажа земли Мэрия Новосибирска


0
0

Читайте также:

Новости компаний

Каталог недвижимости

Более 100 тыс. клиентов ВТБ настроили автопополнение накопительных счетов

02/03/2021, 17:17

Скидка предпринимателям на открытие второго и последующих расчетных счетов

02/03/2021, 15:44

Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита

02/03/2021, 11:27

В 2021 году АО «РЭС» направит 3,17 млрд. руб. на модернизацию и ремонт электросетей

02/03/2021, 11:20

Актуальный разговор

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин

Конкуренция на рынке лабораторной диагностики ужесточается

Все материалы

С решением какой проблемы в Новосибирске справляются хуже:

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

IEK запустила производство на ПЛП в тестовом режиме

02/03/2021, 19:06

Прокуратура нашла в Новосибирском районе крупную незаконную свалку

02/03/2021, 18:22

Ученые создали стенд для испытания аккумуляторов для электромобилей

02/03/2021, 18:03

Сибирские ученые участвуют в создании катализатора для снижения уровня угарного газа

02/03/2021, 17:39
Новости Сибири

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Сибирякам продолжают навязывать финансовые услуги

19/02/2021, 18:46

В Омске отменили масленичные гуляния в центре города

18/02/2021, 15:57

Экономика

Прокуратура нашла в Новосибирском районе крупную незаконную свалку

Прокуратура нашла в Новосибирском районе крупную незаконную свалку

Жертвами IT-преступников за 2020 год стали около 12 тысяч новосибирцев

Медучреждения области не учитывали в расчете зарплаты «биологический фактор»

Кафе в Первомайском сквере снесут до 2023 года

В Новосибирске уже более 35 тысяч самозанятых

Финансы

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Самоизоляция как катализатор дистанционного банковского обслуживания

Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

Политика

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Новый депутат-«пенсионер» получил мандат Заксобрания

Недвижимость

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Цены на зерно в Новосибирске продолжают расти

Транспорт

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Медицина

Найден враг ковида?

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Перспективы промышленного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона» представили полпреду

Авто

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Новые права и обязанности собственников машино-мест

Эксперты против создания базы данных страхования под контролем ЦБ

Туризм

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Общество

Учителей не отстранят от работы за отказ прививаться от COVID-19

Учителей не отстранят от работы за отказ прививаться от COVID-19

Русфонд собирает деньги на лечение «хрустальной девочке»

В России изменились порядок и правила начисления детских пособий

Экс-главе ТУАД продлили срок

Театры Новосибирской области представят на фестивале «Золотая Маска» пять спектаклей

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска