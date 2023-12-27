Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска?

Сразу несколько источников Infopro54 сообщили о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит с поста градоначальника. Как заявили собеседники редакции, он написал заявление по собственному желанию и 26 декабря, якобы, отработал в должности последний день. Пока исполняющим обязанности главы города будет вице-мэр Олег Клемешов. Источники редакции отметили, что вместе с мэром уходят некоторые его замы. Например, Артем Скатов.

В мэрии Новосибирска редакции эту информацию опровергли.

Напомним, 4 декабря депутаты городского совета Новосибирска приняли в окончательном чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра города. Решение было принято большинством голосов.

Как отмечалось в документации по нормативно-правовому акту, решение об объявлении конкурса принимается горсоветом не ранее чем за 30 дней до дня истечения срока полномочий мэра и не позднее 30 дней со дня истечения срока полномочий мэра. В случае досрочного прекращения полномочий решение также принимается в течение месяца с этой даты.

В конкурсной комиссии состоят 8 человек, из них половину назначает губернатор, половину — горсовет.

Претендент на должность должен представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по сферам:

занятость населения;

развитие социальной инфраструктуры;

экономическое развитие (производство, строительство, услуги, инвестиционная деятельность);

анализ доходной и расходной частей бюджета города Новосибирска;

жилищно-коммунальное хозяйство;

дорожная деятельность, развитие транспортной инфраструктуры;

сферы образования, медицинской помощи населению;

демографические характеристики населения города Новосибирска;

сферы культуры, отдыха населения, спорта.

В документе подчеркивается, что каждая сфера общественных отношений описывается на основании конкретных фактических данных, имеющихся в открытых источниках, содержит анализ существующих проблем, мер, направленных на их решение с указанием имеющихся для этого ресурсов.

Кроме того, претендент на должность градоначальника должен отразить в программе схему организации управления мэрией города Новосибирска с приложением проекта структуры.

Вся эта информация должна вместиться в 20 страниц печатного текста.

Первый этап конкурса проводится в форме письменного тестирования кандидатов. Основные требования к содержанию теста определяются конкурсной комиссией. Письменный тест содержит 30 вопросов. Кандидаты, ответившие правильно на 16 и более вопросов письменного теста, допускаются к участию во втором этапе конкурса.

Второй этап проходит в форме собеседования, на котором рассматриваются программы развития города Новосибирска. Собеседование проходит очно и индивидуально с каждым кандидатом. Во время проведения собеседования ведется видеозапись, она хранится в Совете в течение срока полномочий мэра.

Источники редакции не исключают, что на пост главы города будет выдвинут не новосибирец. В разное время в кулуарах проходила информация о том, что сити-менеджером может быть назначен Максим Кудрявцев (вице-губернатор, ответственный за работу представительства региона в Москве), Игорь Яковлев (экс-политический вице-губернатор), Дмитрий Асанцев (спикер горсовета), Александр Зырянов (глава Корпорации развития Новосибирской области), Вячеслав Ярманов (спикер совета депутатов Маслянинского района области), Андрей Гончаров (министр промышленности), Андрей Панферов (первый вице-спикер заксобрания), Анна Терешкова (вице-мэр Новосибирска).

На годовой пресс-конференции 20 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников отвечая на вопрос по поводу назначения мэра Новосибирска, пояснял журналистам, что будет стараться влиять на выбор будущего мэра.

— Я ориентируюсь, в первую очередь, на местные кадры. С учетом того, что глава столичного города и губернатор в любом субъекте должны работать в плотной связке, то, конечно, этот человек должен для меня быть понятен, надежен и предсказуем. Безусловно, я буду стараться влиять на выбор будущего мэра города Новосибирска, — заявил он.

Ранее редакция сообщала о том, что «аномальные» довыборы в горсовет не стали рассматривать на сессии в Новосибирске.