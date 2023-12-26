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Ключевые политические события Новосибирской области

  • 26/12/2023, 18:00
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Ключевые политические события Новосибирской области
Выборы губернатора, отмена выборов мэра, а также президентская избирательная кампания формируют основные политические тенденции в Новосибирской области 2023-2024 года.

СВО не вызывает шок

2023 год для новосибирцев, как и для всех россиян, был непростым, но насыщенным. Главным трендом, как и в прошлом году, были экономическая и политическая ситуации, связанные с СВО, а также переоценка ожиданий от спецоперации.

Андрей Панферов, первый вице-спикер Заксобрания и одновременно первый замсекретаря реготделения «Единой России»— Во-первых, определенные коррективы произошли в политической жизни. Все понимают, что это исторический период, он затрагивает каждого жителя страны.  Во-вторых, бюджеты Новосибирской области и других регионов страны, они прежде всего сейчас направлены на помощь, все сопричастны с тем, что происходит сейчас на фронте, — говорит первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Промышленные предприятия Новосибирска успешно выполняют гособоронзаказ, обеспечивают бойцов, защищающих свободу и независимость России в ходе специальной военной операции, самым современным вооружением и амуницией.

О том, что весь год прошел под эгидой помощи СВО, говорит и депутат Заксобрания Новосибирской области, замруководителя фракции «Новые люди» Сергей Левшенков.

— Разрабатывалось большое количество законопроектов, направленных на улучшение условий не только военнослужащих и мобилизованных, но и их семей. Было разработано и принято большое количество законопроектов, которые обеспечивают помощь и поддержку членов семей мобилизованных. Безусловно, в следующем году эта работа также будет продолжена, — отметил он.

Эксперт добавил, что у жителей региона СВО уже не вызывает шок и новосибирцы привыкли к новым реалиям.

— Год проходил под эгидой СВО. У людей есть понимание и уверенность в том, что мы своих результатов достигнем. И, от нас от всех зависит, как скоро это произойдет, — говорит он.

Бюджет Новосибирской области

Более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года

Более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года

Вторым событием 2023 года в Новосибирской области эксперты называют принятый бюджет на 2024 год. Он стал результатом совместной работы правительства, Заксобрания и прокуратуры.

За время обсуждения, доходная часть главного финансового документа выросла на 11,1 млрд рублей до 291 млрд, расходы на 14,1 млрд до 333 млрд. Между первым и вторым чтениями к законопроекту о бюджете предложили более 300 поправок.

Технический выбор

Одним из главных политических итогов 2023 года стало сентябрьское переизбрание Андрея Травникова губернатором на новый срок.  По мнению экспертов, избирательная кампания носила технический характер. Глава региона занимался своей повседневной работой, лишь нарастив активность поездок по области. Единственными вопросами, которые были открыты до окончания подсчетов голосов — явка избирателей (Новосибирская область всегда отличалась невысокими показателями) и распределение второго и третьего мест рейтинговой таблицы.

Напомним, за пост главы региона боролись 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду» (СЗРП).

В итоге, при явке 31,86%, победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. По данным правительства Новосибирской области, в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. За Андрея Травникова проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. Напомним, в 2018-м выдвиженец «Единой России» Травников получил 64,5%.

вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области, лидер фракции КПРФ Владимир Карпов— Практически все понимали, что победу одержит действующий губернатор Андрей Александрович Травников, но развернулась жесткая борьба за второе место, поскольку это определяло вообще политическое лицо многопартийности в области, — отметил вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области, лидер фракции КПРФ Владимир Карпов.

Он напомнил, что региональное отделение вышло на губернаторские выборы с мало кому известным кандидатом — Романом Яковлевым, который стал вторым после победителя, и набрал более 10% голосов избирателей.

— Это чрезвычайно важное событие, поскольку многопартийное политическое лицо Новосибирской области сохранилось, укрепилось, упрочилось и показало, что в самых сложных политических процессах оно обеспечивает достойное преодоление возникающих препятствий, — отметил Владимир Карпов.

Еще два кандидата — Евгений Лебедев от ЛДПР и Владислав Плотников от СЗРП набрали 6,6% и 4,2% соответственно.

— В областном центре выборы ярко проявили как поддержку обществом курса действующей на российском и областном уровне власти, так и сильную позицию ЛДПР в Новосибирске – по числу голосов партия стала в городе третьей, а по итогу голосования на ряде участков моя кандидатура заняла и более высокие места. В целом же политическая активность избирателей оставалась на довольно низком уровне – в выборах губернатора приняли участие чуть больше 30% жителей области и всего 21% жителей Новосибирска, — прокомментировал итоги выборов вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев.

Стоит отметить, что именно на выборах губернатора в регионе было опробовано дистанционное электронное голосование. Новосибирская область была включена в число 25 регионов, где применялось онлайн-голосование. Новый формат оказался востребованным, им воспользовались около 10% избирателей.

Выборы мэра

Что касается Новосибирска, то для мегаполиса самым существенным политическим событием 2023 года стала отмена прямых выборов мэра.  В феврале Законодательное собрание приняло в двух чтениях законопроект, отменивший прямые выборы мэров Новосибирска и Кольцово. Позже такое же решение приняли и депутаты Горсовета. Теперь глав муниципалитетов будут выбирать местные депутаты по представлению конкурсных комиссий, подконтрольных областному правительству. Таким образом, были обнулены 30-летние традиции. До этого момента Новосибирск оставался одним из шести региональных центров России, где прямые выборы мэра сохранялись наряду с Хабаровском, Якутском, Абаканом, Анадырем и Улан-Удэ.

Среди версий причин этого процесса — региональная власть решила воспользоваться падением рейтинга Локтя и указание на «профессиональный подход» к проблемам города.

вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев— На мой взгляд, отмена прямых выборов мэра Новосибирска стала важнейшим политическим решением года – ответственность за его назначение теперь лежит на квалифицированной конкурсной комиссии из депутатов, чиновников и экспертов, а значит, следующим мэром станет не популист, а хозяйственник, который будет реально заботиться о городском благоустройстве и ЖКХ, а не выступать красиво в прессе, — прокомментировал редакции Infopro54 вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев.

По его словам, недочёты в работе мэрии Новосибирска в текущем году только усугубились — это ярко проявили и глубочайшие дорожно-транспортные проблемы в городе, и сорванные сроки многочисленных благоустроительных и инфраструктурных проектов.

— Рассчитываю, что смена градоначальника на профессионала, прошедшего конкурсный отбор, позволит администрации Новосибирска занять более жёсткую позицию по отношению к подрядчикам и партнёрам, которым доверены важнейшие городские проекты: строительство и реконструкцию дорог, мостов, крупных социальных объектов. Для всех нас сегодня очевидно, что контроль за прохождением экспертиз, финансированием и сроками выполнения работ должен быть по факту, а не по бумажкам. На февраль планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции бассейна СКА, к весне все мы ждём сдачу станции «Спортивная» и первой очереди кампуса мирового уровня в НГУ, к осени – концессионных школ в городе, к концу 2024 года – жизненно необходимого городу четвёртого моста и медицинских учреждений. И эти проекты, несомненно, нуждаются в особом внимании городских властей, — отметил он.

Стоит отметить, что не все депутаты согласны с отменой выборов мэра. В Заксобрании в первом чтении законопроект поддержали 50 депутатов, против проголосовали 13, один человек воздержался. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 49 человек, против — 12, один воздержался.

депутат Заксобрания Новосибирской области, замруководителя фракции «Новые люди» Сергей Левшенков — Фракция «Новые люди» всегда выступала за прямые выборы, поэтому мы данную инициативу не поддерживали. Но теперь, так как она принята, посмотрим, как она себя покажет. Тем более, что как раз следующий год — это год окончания полномочий действующего мэра. Посмотрим, как этот механизм будет работать. Ну и дальше, со своей стороны, будем принимать какие-то меры, реагировать и, возможно, направлять какие-то предложения, — рассказал редакции Сергей Левшенков.

В Горсовете из 47 присутствующих депутатов «за» проголосовали 38 человек. «Против» изменений в Устав во втором чтении выступили пять депутатов еще 4 человека не стали голосовать по данному вопросу.

Главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов уверен, что интриги и подковерная борьба вокруг городской власти, сохранятся.

— Но инструментарий политического решения вопросов претерпит существенные изменения. Мне кажется, не все депутаты, проголосовавшие за эти метарморфозы, четко отдают себе отчет о том, насколько изменятся механизмы лоббирования, — констатирует эксперт.

Довыборы в Горсовет

Главной интригой года в 2023 году стали довыборы в горсовет по округам №№ 40 и 49, которые прошли с 15 по 17 декабря. Они стали вакантными после того, как на июньской сессии городского совета депутаты Хельга Пирогова* и Сергей Бойко* (*включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) были лишены депутатских полномочий.

«Аномальные» довыборы в горсовет не стали рассматривать на сессии в Новосибирске

«Аномальные» довыборы в горсовет не стали рассматривать на сессии в Новосибирске

Из 22 претендентов на участие в довыборах в горсовет Новосибирска, прошедших этап выдвижения, в итоге были зарегистрированы 14 кандидатов. Отказ в регистрации получили восемь человек.

В регистрации отказано обоим претендентам от Новосибирского отделения партии «Яблоко» — Максиму Новикову (недостаточное количество подписей) и Петру Копылову (комиссия и УМВД признала почти 20% паспортных данных и адресов избирателей, поставивших подписи, недостоверными).

Кроме того, отказ получили все самовыдвиженцы, кроме заместителя директора ООО «Стройкапиталинвест» Александра Толкачева. В том числе, претенденты от оппозиционной «Коалиции 2020» Михаил Рязанцев и Екатерина Терещенко. По данным Главного управления Минюста России по Новосибирской области, они участвовали в протестных акциях, инициированных запрещенными в РФ организациями.

По мнению экспертов, довыборы могли стать триггером для конфликта между разными центрами влияния. Однако, большинство партий не смогло или не захотело использовать промежуточные довыборы как повод громко напомнить о себе. Заметную конкуренцию единороссам составили лишь коммунисты.

От КПРФ на довыборы пошли бывший депутат горсовета, ныне советник начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Сергей Сухоруков (округ №49) и руководитель юридического отдела «Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов» Максим Егоров (округ № 40). От «Единой России» — Александр Быковский и Анастасия Андронова.

За три дня голосования на округе № 40 явка составила 16,6%, на округе № 49 — 17%. Единороссы победили с существенным отрывом. По данным облизбиркома, Анастасия Андронова получила 2968 голосов против 1750 за Егорова. За Быковского проголосовали 2053 избирателя, тогда как за Сухорукова — 1700.

Прогнозы 2024 года

Безусловным трендом 2024 года станут выборы президента страны (пройдут 15–17 марта 2024 года — Ред.). Они аккумулируют вокруг себя вопросы экономики, социальной поддержки и информационных вызовов.

Политические объединения начали выдвигать своих кандидатов: «ЛДПР» — Леонида Слуцкого, «Гражданская инициатива» — Бориса Надеждина, «Новые люди» — Владислава Даванкова, КПРФ — Николая Харитонова, «Социальной защиты» — Владимира Михайлова, «РОС» — Сергея Бабурина. По данным ЦИК, за уточнением технических моментов в ЦИК обратились 29 потенциальных кандидатов. Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Новосибирская область входит в президентскую кампанию без существенных расколов.

Главред ЦДЖ Андрей КузнецовВ тоже время, по мнению Андрея Кузнецова, в Новосибирске в 2024 году развернется борьба за власть и влияние при новом мэре.

— Можно ожидать масштабные кадровые перемены в мэрии и конфликты вокруг назначений, — считает эксперт.

Он добавляет, что в Новосибирске начнется активная подготовка к выборам в Заксобрание и горсовет 2025 года.

— Понятно, что никаких межпартийных пактов в этот раз уже не будет, конкуренция станет жестче. У единороссов стартовые позиции сильней, чем у всех оппозиционных партий, вместе взятых. Но чем больше организация, тем больше внутренних противоречий. Новосибирская организация ЕР неоднородная структура, в которой назрело немало междуусобиц. Как они будут проявляться в ходе формирования предвыборного расклада — большая интрига, — говорит Андрей Кузнецов.

Он уверен, что председатель Заксобрания Андрей Шимкив, как и спикер горсовета Дмитрий Асанцев наверняка будут претендовать на сохранение постов — уже в третий раз. Для достижения этого нужно будет на ранних подступах консолидировать безусловную поддержку и большинства коллег, и вышестоящих центров политического влияния.

— Что до широко обсуждаемого влияния команды депутата Госдумы Дмитрия Савельева, оно действительно возросло в нынешнем электоральном цикле и имеет тенденцию к дальнейшему усилению. А КПРФ остается второй по величине парторганизацией в регионе после ЕР. Это не взаимоисключающие данности. «Красный пояс» уже давно не более чем образ: 10 лет под управлением мэра-коммуниста Новосибирск стабильно остаётся под контролем вертикали публичной власти и в русле федеральных трендов. Давно и стабильно «Единая Россия» собирает в областной столице большинство голосов. Разовый сбой был на выборах градоначальника в 2014, но переход к фактическому назначению мэра нивелирует шансы на повторение такого опыта, — резюмирует Андрей Кузнецов.

Ранее редакция сообщала, что уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ.

Базовое фото: freepik.com, pch-vector

Фото Андрея Панферова и Владимира Карпова- редакции  Infopro54,

Фото Сергея Левшенкова со страницы Вконтакте,

Фото Евгения Лебедева с телеграм-канала Новосибирского облизбиркома

Фото Андрея Кузнецова предоставлено спикером

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Рубрики : Власть Политика Рынки

Регионы: Новосибирская область

Теги : СВО политика. итоги года итоги года 2023 выборы мэра Выборы губернатора


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