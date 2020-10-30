В НГУ утверждены новые правила приема поступления для абитуриентов

В 2021 году приемная кампания в вузы претерпит значительные изменения: Министерство науки и высшего образования РФ предлагает несколько принципиальных нововведений, которые расширят возможности абитуриентов. Некоторые правила вводятся централизованно для всех высших учебных заведений, другие позволяют вузам выбрать самостоятельную политику приема. Вчера Ученый совет Новосибирского госуниверситета утвердил новые правила приема в вуз.

Важные изменения в 2021 году коснутся приемной кампании. Кроме того, изменится количество направлений, на которые можно подать документы, и сам процесс зачисления.

Так, практически все факультеты и институты расширяют спектр одного из вступительных экзаменов – это значит, что у абитуриентов появится выбор предметов, которые можно сдавать для поступления на направление.

— Например, Механико-математический факультет в качестве предметов, альтернативных информатике, вводит химию и физику, что расширит возможности абитуриентов, которые имеют одновременно сильную и математическую, и естественнонаучную подготовку. В будущем они смогут работать в междисциплинарных сферах, например, биоинформатике. Сдавать альтернативные физике химию и географию в 2021 году предлагает Геолого-геофизический факультет. Это позволит абитуриентам иметь более специализированные компетенции при выборе профиля — геология, геофизика, геохимия или нефть и газ. Информатику в качестве одного из альтернативных экзаменов на всех своих направлениях вводят Экономический факультет и Институт философии и права: теперь абитуриенты с компетенциями в сфере ИТ, поступающие в НГУ, смогут выбирать между большим количеством направлений, — уточнили в НГУ.

Абитуриенты НГУ смогут подать заявление на 7 направлений подготовки вместо ранее предлагаемых 3 в рамках одного вуза, а заявление о согласии на зачисление в НГУ теперь можно подавать 3 раза вместо 2-х.

Механико-математический факультет в 2021 году будет принимать абитуриентов на укрупненную группу направлений подготовки: для трех направлений «Математика», «Прикладная математика и информатика» и «Механика и математическое моделирование» будет единый рейтинг абитуриентов в рамках укрупненного направления «Математика и механика». Поступившие студенты первые два года будут учиться по единой программе, за исключением групп, в которые проводится дополнительный специальный отбор — Инженерная школа и группа специализированной исследовательской подготовки. По окончании второго курса студент получает возможность более точно определиться и выбрать одно из трех направлений.

— Опыт предыдущих приемных кампаний показывает, что абитуриенты в возрасте 17-18 лет испытывают существенные сложности в определении направления подготовки. В итоге возможностью перевода между направлениями после второго курса пользуются около 50% студентов, — комментирует решение заместитель декана Механико-математического факультета НГУ Анастасия Карпенко.

В 2021 году зачисление на бюджетные места по основному конкурсу во всех вузах РФ будет проходить в одну волну. В НГУ это зачисление будет происходить 3 августа. Приоритетное зачисление («нулевая волна») для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, а также на места в пределах квот состоится 28 июля.

В предыдущие годы зачисление происходило в три этапа: так называемая «нулевая волна» для победителей олимпиад и обладателей других льгот, а также для целевых мест; и две волны зачисления по основному конкурсу: первая волна — зачисление на 80 % бюджетных мест, вторая волна — зачисление на оставшиеся 20 % бюджетных мест.

В 2021 году большинство направлений НГУ приняли решение учитывать олимпиады из списка РСОШ не только за 11 класс, как это было в 2020 году, но и за 10 (направление «Мехатроника и робототехника» — дополнительно еще и за 9 класс).

— Сложно спрогнозировать, что будет с проведением олимпиад в 2020-2021 учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому практически все факультеты решили дать абитуриентам возможность предъявлять дипломы олимпиад и за 10-й, и за 11-й класс, — комментирует ответственный секретарь приемной комиссии НГУ Марина Шашкова.

1 ноября в НГУ состоится День открытых дверей. В силу особой эпидемиологической ситуации большинство направлений (кроме «Философии») проведут общение с абитуриентами в онлайн-режиме.

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