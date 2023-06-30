Аэропорт Толмачево объявил аукцион на строительство соединительной галереи между терминалами

Новосибирский аэропорт Толмачево объявил аукцион на строительство соединительной галереи между Аэровокзальным комплексом и Блоком расширения №2 аэровокзала внутренних воздушных линий, предназначенной для прохода пассажиров.

Согласно пояснительной записке, галерея представляет собой одноэтажное сооружение. Площадь застройки — 72,26 кв., общая площадь — 56 кв. метров.

— Сооружение рассчитано на одновременное пребывание в галерее 50 человек. При этом, постоянного пребывания персонала сооружения не предусмотрено, — говорится в документе.

Отмечается, что ширина прохода Соединительной галереи составит 5,3 м. Высота до уровня подвесного потолка принята как в примыкающих помещениях в здании Аэровокзального комплекса — 3,56 м.

— На перепаде высот уровня пола при входе пассажиров в Блок расширения № 2 аэровокзала внутренних воздушных линий проектом предусмотрена лестница из трех ступеней с металлическими ограждениями высотой 0,9м и подъемник для маломобильных групп населения, — говорится в проектной документации.

Помещение соединительной галереи выполнено без естественного освещения. Комфорт для пассажиров будет обеспечиваться за счет искусственного освещения и применения в отделке материалов светлых тонов.

Начальная цена контракта составляет 24,9 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы до 31 октября 2023 года.

Реконструкция аэропорта Толмачево началась в 2020 году. В феврале 2023 года был открыт новый терминал аэропорта (сектор С) площадью 56 тыс. кв. м. В апреле пресс-служба Толмачево сообщила о переводе всех внутренних рейсов в сектор С.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирском аэропорту Толмачево откроют капсульный отель.