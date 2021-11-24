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Обновленный список коронавирусных ограничений в России

  • 24/11/2021, 12:22
Covid-19
Где могут потребовать ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Приведённые ограничения распространяются только на тех, кто перемещается между регионами. Для иностранных граждан и прибывших из-за границы могут применяться дополнительные ограничения.

Москва

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.

Санкт-Петербург

Для посещения массовых мероприятий и общественных мест требуется QR-код. Размещение в гостиницах возможно только с QR-кодом.

Севастополь

Размещение в гостиницах возможно только с QR-кодом. Также для отелей понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, плюс ещё один тест при заселении. Посещение крупных заведений и массовых мероприятий только при предъявлении QR-кода.

Республика Адыгея

Размещение граждан в гостиницах и посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесённом COVID-19. Тест ПЦР не нужен детям до 16 лет. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Алтай

Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней. Посещение некоторых заведений и заселение в отели возможно только при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Алтайский край

Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Приостановлено проведение досуговых массовых мероприятий.

Амурская область

Приостановлено проведение массовых мероприятий и работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Архангельская область

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации.

Астраханская область

Посещение многих общественных заведений и заселение в гостиницы возможно только при предъявлении ПЦР-теста или справки о перенесённом Covid-19 или о вакцинации. Самоизоляция обязательна для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Республика Башкортостан

Для посещения некоторых заведений, магазинов, санаториев, публичных мест, поездок на междугородних автобусах и поезде «Орлан» необходим документ с QR-кодом: сертификат вакцинации или отрицательный тест ПЦР не старше 3 дней или справка о перенесённом COVID-19 не старше 6 месяцев.

Белгородская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания, а также заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода.

Брянская область

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений, а также заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода или теста ПЦР.

Республика Бурятия

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Требуется QR-код для посещения некоторых общественных мест. Для прибывших на работу в регион карантин или ПЦР.

Владимирская область

Посещение большинства общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Размещение граждан в местах временного проживания возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесённом COVID-19. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Волгоградская область

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет. Для иностранцев, прибывших с целью работы, – самоизоляция 14 дней. Посещение мест общественного питания, спортивных организаций и организаций культуры возможно только при предъявлении QR-кода. Продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду производится только при наличии QR-кода.

Вологодская область

Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 60 лет лиц с хроническими заболеваниями. Посещение мест общественного питания, спортивных организаций и организаций культуры возможно только при предъявлении QR-кода.

Воронежская область

Режим самоизоляции лицам старше 60 лет лиц с хроническими заболеваниями. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии ПЦР-теста. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Республика Дагестан

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Для заселения в отели нужен ПЦР-тест или сертификат вакцинации или сертификат переболевшего.

Еврейская автономная область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.

Забайкальский край

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Панируется ввести QR-коды для посещения некоторых общественных мест.

Ивановская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых заведений необходим QR-код. Приостановлено проведение развлекательных, культурных, спортивных мероприятий.

Республика Ингушетия

Режим самоизоляции для старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения многих общественных заведений и заселения в гостиницы необходим ПЦР-тест или сертификат вакцинации или сертификат переболевшего.

Иркутская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения ряда мест обязателен тест ПЦР или сертификат вакцинации или сертификат переболевшего (не относится к лицам до 18 лет).

Республика Кабардино-Балкария

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых заведений, а также заселения в отели необходим QR-код или тест ПЦР.

Калининградская область

Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых магазинов, спортивных организаций, культурных заведений, кафе, ресторанов и ТЦ необходим QR-код.

Республика Калмыкия

Режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 1 декабря для посещения некоторых общественных мест необходим QR-код или тест ПЦР.

Калужская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещение некоторых заведений и заселения в отели необходим QR-код или тест ПЦР.

Камчатский край

Для заселения в гостиницы нужен QR-код или справка переболевшего, или медотвода (до 28 ноября можно с ПЦР-тестом). Посещение некоторых заведений только при предъявлении QR-кода. С 23 ноября запрещены пассажирские перевозоки в межмуниципальном сообщении воздушным и пассажирским автомобильным транспортом без QR-кода или справки переболевшего, или медотвода.

Республика Карачаево-Черкесия

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода. Прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе.

Республика Карелия

Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Посещение общественных мест и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Кемеровская область (Кузбасс)

Без ограничительных мер для прибывших из других регионов. Посещение некоторых заведений только при предъявлении QR-кода.

Кировская область

Для посещения некоторых общественных мест и массовых мероприятий, а также заселения в гостиницы нужен QR-код.

Республика Коми

Для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Приостановлено проведение некоторых массовых мероприятий.

Костромская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение мест общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода.

Краснодарский край

Заселяться в отели могут только вакцинированные и официально переболевшие туристы. Разрешается снять отель при наличии теста ПЦР и вакцинации в течение 3 дней после заселения. До 18 января 2022 года для посещения большинства общественных мест нужен QR-код. В регионе действует режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Красноярский край

Посещение общественных мест и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода. Прибывающим в Норильск и Дудинку требуется сдать ПЦР-тест.

Курганская область

Режим самоизоляции для людей старше 60 и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение большинства общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Курская область

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и обязателен для лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Ленинградская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, также рекомендован режим самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.

Липецкая область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых мест общественного питания потребуется QR-код. Прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР.

Магаданская область

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших из других регионов с целью работы – самоизоляция.

Республика Марий Эл

Для непривитых лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции. До 1 декабря посещение некоторых заведений и заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Республика Мордовия

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших иностранцев с целью работы – 14-дневный карантин. Посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Московская область

Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет. Приостановлена работа некоторых заведений. В ряде населенных пунктов посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.

Мурманская область

Посещение некоторых заведений или размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

Ненецкий автономный округ

Режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и размещение граждан в гостиницах возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Прибывшим из других регионов с целью работы – тест ПЦР. Прибывающие на территорию Ненецкого автономного округа, обязаны предоставить на пунктах контроля аэропорта г. Нарьян-Мара, посадочных площадок с. Нижняя Пеша, с. Ома, с. Несь, на причалах в г. Нарьян-Маре: ПЦР или справку о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19.

Нижегородская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.

Новгородская область

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, рекомендован для лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий, а также заселение в гостиницы возможно при предъявлении QR-кода.

Новосибирская область

Рекомендуется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.

Омская область

Заселение граждан в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста. Посещение некоторых организаций возможно при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Оренбургская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода. Прибывающим требуется сдать ПЦР-тест в течение 48 часов (не относится к привитым). Иностранным гражданам, въезжающим на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, требуется тест ПЦР или самоизоляция до отрицательного результата COVID-19.

Орловская область

Введен режим самоизоляции. Посещение некоторых заведений и заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Приостановлено проведение массовых мероприятий и работа некоторых заведений.

Пензенская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Посещение массовых мероприятий и некоторых заведений возможно при наличии ПЦР-теста или QR-кода.

Пермский край

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Требуется QR-код для посещения культурно-досуговых учреждений.14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.

Приморский край

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, рекомендован для лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшим в регион необходимо сообщить о себе. Посещение массовых мероприятий и некоторых заведений возможно при условии наличия ПЦР-теста или QR-кода.

Псковская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании, или ПЦР-теста.

Республика Крым

Требуется QR-код или ПЦР-тест для заселения в гостиницы и для посещения некоторых заведений, массовых мероприятий и размещения в гостиницах. До 1 декабря приостановлено заселение в хостелы.

Ростовская область

Посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном Covid или ПЦР. Введён режим самоизоляции для граждан. По приезду из других регионов (в случае отсутствия более 72 часов) требуется ПЦР и карантин до результата.

Рязанская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода.

Самарская область

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Требуется QR-код для посещения культурно-досуговых учреждений и некоторых общественных заведений

Саратовская область

Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Запрещено проведение некоторых массовых мероприятий.

Республика Саха (Якутия)

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода. Прибывшим в регион с целью работы требуется QR-код. Лица, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Сахалинская область

Проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан осуществляется при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.

Свердловская область

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода.

Республика Северная Осетия – Алания

Размещение в гостиницах возможно только со справками о вакцинации или с ПЦР-тестом. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.

Смоленская область

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных заведений, а также заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода. Прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней.

Ставропольский край

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Приостановлена работа некоторых заведений.

Тамбовская область

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.

Республика Татарстан

Режим самоизоляции для непривитых лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Введены QR-коды для общественного транспорта.

Тверская область

Необходима самоизоляция для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Томская область

Режим самоизоляции. Прибывшие в регион должны сообщить о себе. Приостановлено проведение некоторых массовых мероприятий и работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.

Республика Тыва (Тува)

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании. Введена система QR-кодов для посещения объектов культуры, спорта, общепита и торговых центров.

Тульская область

Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений, а также заселение в гостиницы возможно при наличии QR-кода.

Тюменская область

Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. До 31 декабря приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках.

Удмуртская Республика

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых заведений требуется наличие QR-кода.

Ульяновская область

Требуется QR-код для посещения некоторых заведений и мероприятий. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

Хабаровский край

Введены ограничения на въезд в некоторые районы. Посещение некоторых общественных мест будет возможно только при предъявлении QR-кода. Проведение массовых мероприятий осуществляется с ограничениями. С 1 декабря планируется ввести QR-код, как для въезда по воздуху, так и для вылета из региона.

Республика Хакасия

Введен комендантский час с 22:00 до 6:00. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений, а также заселение в гостиницы возможно при наличии QR-кода или ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

Ханты-Мансийский автономный округ

Приостановлена работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных заведений возможно только при предъявлении QR-кода.

Челябинская область

Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода. С 1 декабря планируется ввести QR-код, как для общепита.

Чеченская республика

Заселение граждан в отели возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.

Республика Чувашия

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.

Чукотский край

Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее – транзитные пассажиры) в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител «М» и «G».

Ямало-Ненецкий автономный округ

Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.

Ярославская область

Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Проведение массовых мероприятий осуществляется с ограничениями.

Фото: pixabay.com автор: Gam-Ol

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Регионы: Россия

Теги : ПЦР-тест ограничения новости туризма ковид


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