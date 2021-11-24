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Боремся с инфляцией или ветряными мельницами?

Александр Аксененко, депутат Госдумы РФ — об оптимизме Центробанка, перспективах роста цен и отдельных аспектах антимонопольной политики:
  • 24/11/2021, 13:29

Новости НовосибирскаСтоит ли рассчитывать на оптимистичные прогнозы Центробанка и Минэкономразвития в 4,5%, если на днях в Госдуму поступил к рассмотрению законопроект от президента о повышении уровня прожиточного минимума и МРОТ на 8,6% в 2022 году? То есть адекватно тому уровню инфляции, который официально есть на сегодня. И мы это поддержим?

Напомню, на прошлой неделе глава Центробанка доложила о прогнозе 44,5% инфляции на 2022 год. На этом прогнозе правительство строит и весь бюджет страны на будущий год.

Что планирует делать Центробанк, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и исполнить свой оптимистичный прогноз? Главный их инструмент ключевая ставка, и в последнее время ЦБ ее повышает. Готовы повышать дальше, пока темпы инфляции не начнут обратный тренд, обратное движение к снижению.

Наша фракция («Справедливая Россия» – «Патриоты» – «За правду!» Ред.) единственная, кто на прошлом заседании голосовал против утверждения «единой государственной кредитно-денежной политики» ЦБ на ближайшие три года. Как отметил Валерий Гартунг, выступая от фракции, потому что ЕДИНОЙ политики как таковой НЕТ. И мы это четко видим. ⠀

Эльвира Сахипзадовна (Набиулина, глава Центробанка. Ред.), отвечая депутатам «Справедливой России», сама признала, что один из основных двигателей инфляции вверх это монополизация рынка, которая переносится в цены потребителей. ​Где уровень конкуренции в отдельных секторах выше, там ниже ценовое давление.

Мы считаем, что пока правительство не подключит в полной мере инструмент развития конкуренции антимонопольной политики, пока на внутренние цены будет влиять ввозная инфляция (до 75% товаров непродовольственной розницы импортного происхождения, а в отдельных сегментах непродовольственного рынка доля импорта достигает 90%), до тех пор борьба с инфляцией в стране будет напоминать борьбу с ветряными мельницами. ⠀

Постановление Центробанка на заседании в Госдуме большинством голосов было принято. Но я считаю, что наши голоса «против» — это толчок для разворота работы в сторону людей. Наше «против» — это голос наших избирателей, так как в нынешнем положении дел банки зарабатывают, а люди — теряют.

Именно благодаря дискуссиям было принято решение создать рабочую группу, на которой депутаты совместно с Центробанком будут обсуждать вопрос: что необходимо сделать, чтобы защитить граждан, которые разместили свои деньги в банках. Инфляция растет быстрее, чем процентная ставка по депозитам.

Материал подготовлен на основе публикации на личной странице Александра Аксененко
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика инфляция власть


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