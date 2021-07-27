Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

Отменена система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантина для прибывших из других регионов нет.
Размещение в гостиницах будет возможно только со справкой о вакцинации или на антитела, или с ПЦР-тестом. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела (ПЦР не нужны до 16 лет). Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин. Прибывающим на территорию сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19, или о вакцинации.
Заселяющимся в гостиницы и санатории требуется справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест (ПЦР не нужен до 18 лет). Посещение многих общественных заведений с 8 августа возможно только при предъявлении ПЦР-теста или справки на антитела или о вакцинации. Самоизоляция обязательна для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Проезд на междугородних и межрегиональных автобусах возможен только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-тестом, действительным в течение трёх суток со дня выдачи. Без ограничений на въезд из других регионов.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
До 31 июля режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин или ПЦР-тест. В сёлах Баянгол и Мыла Закаменского района введён пропускной режим. Въезд возможен только по прописке (временному проживанию) и неотложным службам.
Посещение большинства общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Размещение граждан в местах временного проживания возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.
Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 65 лет. Иностранцам, прибывшим с целью работы, – самоизоляция 14 дней.
Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 65 лет лиц с хроническими заболеваниями. Самоизоляции для прибывших из других регионов нет.
Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 65 лет лиц с хроническими заболеваниями.
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
До 30 июля режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантинных мер для прибывших из других регионов нет.
Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки на антитела или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет). Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
До 31 июля режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендован режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других стран и регионов обязаны соблюдать карантин 14 дней.
Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии ПЦР-теста. Для прибывших из других стран с целью работы – карантин 14 дней.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе.
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Для прибывших из других регионов ограничительных мер нет. Для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции.
В некоторых районах введён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест или справка на антитела или о вакцинации – полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Рекомендована самоизоляция для лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и обязателен для лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, также рекомендован режим самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями.
Введён режим самоизоляции. Прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших из других регионов с целью работы – самоизоляция.
До 9 августа приостановлена работа некоторых организаций. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Для прибывших иностранцев с целью работы – 14-дневный карантин.
Отменены QR коды для посещения кафе и ресторанов. При заселении в гостиницы требуется предоставить тест ПЦР-тест или QR код.
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Прибывшим из других регионов с целью работы – тест ПЦР.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, рекомендован для лиц с хроническими заболеваниями. Без ужесточения для прибывших из других регионов.
Рекомендуется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Заселение граждан в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Введен режим самоизоляции. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.
Прибывшим в регион необходимо сообщить о себе.
Размещение граждан в гостиницах и санаториях возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Введён режим самоизоляции для граждан. Карантина для прибывших нет.
До 2 августа режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Для лиц с хроническими заболеваниями – рекомендован.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Приостановлено бронирование мест, приём и размещение в гостиницах и иных средствах размещения (за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов) организованных групп детей и подростков для участия в различных мероприятиях.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшим в регион с целью работы – карантин 14 дней. Лица, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Без ужесточения для прибывших из других регионов.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней.
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Карантина для прибывших других регионов нет.
Рекомендована самоизоляция. Карантина для прибывших нет.
Необходима самоизоляция для лиц старше 65 лет. Карантина для прибывших в регион нет.
Режим самоизоляции. Прибывшие в регион должны сообщить о себе.
Посещение многих общественных мест и заведений только при предъявлении QR-кода или ПЦР (ПЦР-тесты не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела. Введен локдаун.
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Карантинных ограничений нет.
До 12 сентября приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок.
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
Введены ограничения на въезд в некоторые районы. Запрещен въезд граждан в с. Вострецово и в пос. Новое Устье, а также выезд. Въезд возможен только после 14 дневного карантина в обсерваторе. Введена обязательная самоизоляция. Введена обязательная вакцинация работников ряда сфер.
До 25 июля режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Заселение граждан в отели возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование.
Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации. До 31 августа рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населённые пункты Чукотского автономного округа, в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител «М» и «G».
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Материал предоставлен аналитическим центром сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Фото: pexels.com автор: Alfonso Escalante
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