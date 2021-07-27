В ТОСЭР «Линево» запустят производство косметики и лекарств

Комиссия по масштабным инвестиционным проектам признала соответствующим критериям, установленным Законом от 01.07.2015 № 583-ОЗ, проект «Организация производства косметических средств, а также инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях», сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В соответствии с бизнес-планом ООО «Галлант» планирует реализовать на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционный проект с объемом инвестиций около 300 млн рублей и созданием 26 новых рабочих мест, который является стартапом, — говорится в сообщении.

Проект ООО «Галлант» подразумевает создание промышленного предприятия, специализирующегося на производстве 2 видов продукции: косметических средств (лубриканты) и инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях – изделия «ТАСЕРО».