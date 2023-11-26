Обновленный зал консерватории открылся в Новосибирске

В Новосибирской области открылся обновлённый зал Новосибирской государственной Консерватории имени М.И. Глинки. Первый концерт прошел в субботу 25 ноября.

В ходе реставрации восстановлено панно «Апофеоз русской музыки», созданное в 1993 году художником-монументалистом Александром Чернобровцевым, воссозданы деревянные окна зала и входные двери. Частично восстановлена кирпичная кладка наружных стен и мауэрлатов. В большом концертном зале консерватории установлено новое световое оборудование.

Кроме того, на сегодняшний день завершён первый этап реконструкции концертного органа — реставрация фасадных труб и их установка. На следующих этапах предстоит провести реставрацию деревянных труб; настройку пульта и тонирование.

— Прекрасно, когда в Новосибирске обновляются знаковые объекты культуры! Сегодня открылся после реконструкции большой зал нашей удивительной консерватории! Сколько много великих имен вышло из этих стен, а сколько еще уникальных деятелей нашей культуры родится в этих стенах, нашими прекрасными педагогами! — сообщила в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

В правительстве региона сообщили, что область и город продолжат участвовать в реализации этого большого проекта по развитию консерватории. Есть задачи по реновации прилегающих территорий.

— К нам обратилась Новосибирская консерватория, ранее поступали обращения от жителей по поводу сквера, который находится напротив Первомайского сквера и где расположен памятник композитору Михаилу Глинке. Ранее здесь проходила улица Щетинкина, которая затем продолжалась по центральной аллее Первомайского сквера, — напомнила на пресс-конференции Терешкова.

Напомним, в октябре на пресс-конференции Анна Терешкова сообщила, что в центре Новосибирска планируется создать дисперсный парк в состав которого войдет территория, расположенная рядом с консерваторией.

По ее словам, в будущем году Новосибирская консерватория ждет много именитых гостей, поэтому очень просит отреставрировать площадь перед консерваторией.

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина в Новосибирске ждет реконструкция.