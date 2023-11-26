Спецавтохозяйство закупает технику для мусорных комплексов

МУП «Спецавтохозяйство» объявило торги на оказание услуг по приобретению специализированной техники на условиях финансовой аренды (лизинга). Цена контракта 57 млн рублей. Срок исполнения контракта — до конца декабря 2026 года. Основной объем выплат предусмотрен на 2025 и 2026 годы.

Судя по тендерной документации, САХ планирует купить 2 бульдозера на гусеничных тракторах ДСТ-Урал D14-I или эквивалент не ранее 2023 года выпуска. Подрядчик должен их поставить в течение 2 недель после заключения контракта.

Напомним, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» выиграло торги на две концессии по созданию комплексов по утилизации твердых коммунальных отходов под Новосибирском. По левобережному комплексу договор уже подписан. По правобережному правительство области обещает подписать концессию в ближайшее время. Кроме того, сейчас МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими мусорными полигонами — Гусинобродский и Левобережный.

В МинЖКХ региона сейчас готовят конкурс по выбору постоянного регоператора для вывоза мусора. Депутаты уже обозначили, что хотели бы видеть на этом месте понятную компанию.

Ранее редакция сообщала о том, что 3 млрд рублей на Левобережный мусорный полигон в Новосибирске даст Российский экологический оператор.