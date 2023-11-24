«Ты даешь мне стимул жить»: новосибирец убил супругу на глазах у детей, чтобы не разводиться с ней

Новосибирский областной суд отправил на 6 лет в колонию строго режима 36-летнего Романа Черникова. Мужчина в июле 2022 года с ножом бросился на свою супругу. Жестокое убийство произошло на детской площадке на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе города. Сибиряка даже не остановило, что за кровавой расправой наблюдают его маленькие дочки.

Что стало причиной такой необузданной агрессии и почему суд пожалел убийцу, не отправив его в колонию на 15 лет, ― в материале Infopro54.

Нездоровая любовь

Роман и Ирина познакомились в 2018 году, роман развивался стремительно и через несколько месяцев они поженились. Вскоре у пары родились две дочки, в которых отец души не чаял.

― Он очень любил жену и детей. Рассказывал, что Иру ему жалко, потому что у нее было трудное детство, родители алкоголики. Она якобы в 12 лет ушла из дома и жила с каким-то мужчиной в цыганском таборе. Закончила всего 6 классов, потом больше нигде не училась и не работала официально. Знаю, что после рождения детей она в каком-то конном клубе занималась прокатом лошадей. Характеры у них с Ромой были сильно разные, только чувства их и объединяли. При ней он стал выпивать, да и она с ним пила, даже беременная. Курила еще. Они часто ссорились, разбегались, но потом прощали друг друга и снова вместе жили на его квартире, ― рассказал Infopro54 друг осужденного.

Следователи очень внимательно разбирались в этой семейной драме. Знакомые мужчины в один голос говорили, что Ирина никогда не была хорошей матерью и женой. Роман часто жаловался им, что она уходила из дома на несколько дней, не известно где и с кем проводила время. Они подозревали, что Ирина изменяла супругу, но не говорили это открыто, потому что понимали, как сильно он ее любит.

― Он с раннего утра до ночи был на работе, семью содержал. А она в это время распивала алкоголь с подружками или неизвестными мужиками. Однажды Рома как-то выгнал из квартиры непонятного гостя, тот обиделся и вернулся с 6 амбалами. Они его сильно избили прямо на глазах у детей. Ребра ему сломали. Еще говорили, что Ирина уезжала из дома к какому-то мужчине и тот давал ей деньги. Может быть это уже проституция, ― говорит друг сибиряка.

А вот знакомые и подруги погибшей, наоборот, считают Романа домашним тираном. Говорят, что он часто бил женщину, даже однажды пытался задушить. Она им жаловалась на мужа, признавалась, что хочет развестись, но боится. Обе стороны сходятся только в одном ― назвать этот союз нормальным и счастливым никто не мог.

Зато в социальных сетях у молодых супругов идеальная картинка и дружная семья. Счастливые лица на фото с совместного отдыха, позитивные посты и восхищенные комментарии.

Написал пост о любви ВКонтакте и пошел убивать

В день, когда случилась трагедия Роман выложил у себя на странице ВКонтакте полный любви и нежности пост с совместной фотографией, посвященный супруге.

― Моя любимая, единственная красавица. Ты даешь мне стимул жить и наслаждаться этой жизнью с тобой. Спасибо тебе, любимая, за то, что ты есть. Люблю тебя и только тебя, ― написал сибиряк в 5 часов утра 11 июля.

Спустя несколько часов, Роман взял дома нож и поехал искать Ирину с детьми к ее подруге. Перед этим женщина в очередной раз заявила, что бросает его и теперь будет жить с другим мужчиной, которого она полюбила.

Благоверную с дочками сибиряк нашел без проблем и даже уговорил ее вернуться с девочками домой. По словам свидетелей, в момент разговора Рома был пьяный, но не агрессивный. Ирина согласилась ехать домой за рулем своей машины. Так, они оказались у подъезда на улице Татьяны Снежиной, где была квартира Романа.

«Более 11 ножевых ранений»

На допросе сибиряк признался, что в этот день хотел вернуть свою любимую и сохранить семью. Он попытался убедить жену не бросать его, но она отвечала лишь грубостью. Последней каплей стало, когда он попросил ее завести девочек домой, но Ирина огрызнулась и ответила отказом. Когда женщина вышла из машины и повернулась к нему спиной, Рома достал из-за пояса нож и вонзил ей в спину. Четырех и двухлетняя дочки испугались и выбежали из авто. На их глазах папа безжалостно вонзал нож в маму. Он буквально кромсал женщину, которая беспомощно лежала на спине и только пыталась защититься голыми руками, выставляя их вперед.

Эту кошмарную картину наблюдала соседка, которая вышла из подъезда, чтобы сходить в магазин за молоком.

― Дети плакали и кричали: «Мама!», женщина стонала ― Помогите… А я остолбенела от ужаса, даже пошевелиться не могла. Мне было очень страшно. Потом женщина подскочила и, схватившись за живот, вся в крови побежала в сторону дороги. За ней увязалась старшая девочка, но она попросила ее не идти за ней. Потом этот мужчина выкинул нож в кусы, взял за руки детей и пошел в подъезд, ― вспоминает случившееся очевидец.

Ирина с трудом дошла до остановки общественного транспорта, упала на землю и попросила прохожего мужчину вызвать скорую. Тот даже пытался оказать ей первую помощь, остановил какого-то водителя, попросил аптечку, и они вместе бинтовали множественные раны на теле пострадавшей.

Неотложка забрала Ирину в больницу, по дороге раненая даже рассказала врачам, что на нее напал муж из ревности и из-за того, что она хотела с ним развестись.

«Мама, прости меня»

Роман с дочками поднялся в свою квартиру и позвонил матери.

― Мама, прости меня! Я порезал Ирину, и она может умереть, ― признался мужчина родному человеку.

Мать попросила его привезти девочек к ней и ехать с признанием в полицию. Так Роман и поступил. Пока он давал показания дежурному следователю, стало известно, что Ирина умерла на операционном столе.

― Во время операции под наркозом у нее 4 раза останавливалось сердце. Три раза удавалось его завести. Смерть наступила в результате многочисленных колото-резанных ранений в жизненно важные органы и сильной кровопотери, ― констатировали медики.

Романа сразу же задержали, а потом отправили в СИЗО. Дочек все эти полтора года воспитывала его мать, и они постоянно спрашивали у бабушки про папу.

На судебное заседание, где оглашался приговор девочек не взяли, так как предполагали, что в зале будет много журналистов и телекамер.

Теперь малышки не скоро увидят папу, хотя судья в ходе рассмотрения дела проникся историей этой несчастливой пары и не стал назначать обвиняемому самый максимальный срок.