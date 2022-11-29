Обновлённая экспозиция «Сибирь в древности» в Новосибирске

2 декабря в главном здании Краеведческого музея открывается обновленная экспозиция «Сибирь в древности». Теперь в экспозиционных залах, состав которых не менялся два года, представлено еще больше подлинных предметов, в том числе из поступивших в музейное собрание за последние годы.

В обновленных залах представлены новые важные комплексы, например, раздел «Охотничье оружие и снаряжение» в зале «Охотники и рыболовы». Комплектование археологических и этнографических коллекций материалами экспедиций позволило дополнить раздел «Верования» набором атрибутов шамана и предметами культового литья.

Посетители смогут пройти по новому экскурсионному маршруту и во всех подробностях узнать о жизни скотоводов-кочевников на юге Сибири, земледельцев в долинах Оби и Енисея, охотников и рыболовов в таежных зонах, оленеводов на крайнем севере.

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