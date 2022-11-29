Первые морозы принесли первую серьёзную аварию на теплосетях

В настоящее время устраняются последствия аварии на теплосетях на перекрёстке улиц Промышленная и Королёва, охватившие более сотни объектов. Такие данные в ходе оперативного совещания в мэрии Новосибирска озвучил начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.

— Под отключение попали 162 абонента – 93 многоквартирных дома, 9 детских образовательных учреждений, 3 лечебных и 57 прочих учреждений, — сообщает Перязев. — В 00 часов была откачана тепловая камера, персонал смог получить доступ к запорной арматуре на ответвлении к 9 домам, детсаду и лечебному учреждению. Арматура была закрыта, и началось заполнение магистральной сети по ул. Промышленная. В 2.45 теплотрасса поставлена на циркуляцию. На 8 часов половина потребителей (41 МКД) были подключены, 52 — находились в работе.

По оперативным данным на 10 часов утра, озвученным в ходе совещания, тепло запущено 73 абонентам.

— Мы в «Ветеран» завезли обогреватели, но они не пригодились, — рассказывает глава администрации Дзержинского района Александр Рудских. — Сотрудник администрации, представитель прокуратуры района и представитель управляющей компании проводят мониторинг температуры. В жилых помещениях температура +22 градуса, в больнице температура +22 — +24 градуса. Из МКД запустили 73 дома, 10 — у нас в работе.

По информации мэрии Новосибирска, сообщение об аварии поступило накануне вечером от диспетчерской службы Новосибирских теплосетей. Специалисты обнаружили заполненность тепловой камеры на теплосети диаметром 800 мм. На месте аварии работали 4 бригады работников из оперативного персонала НТСК, 6 единиц техники. По линии ГУ МЧС по Новосибирской области, по информации ведомства, к восстановлению теплоснабжения привлечены 32 человека, 13 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства — 6 человек и 1 единица техники. Всего за минувшую неделю на теплосетях города выявлено и устранено 146 дефектов на тепловых магистральных сетях и 120 — на горячеводных сетях. Срок устранения не превышал 6 часов.

Ранее редакция сообщала о рисках срыва отопительного сезона в одном из жилмассивов Октябрьского района Новосибирска.

Фото: ГУ МЧС