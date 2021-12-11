Оборот малых предприятий в Новосибирской области вырос на 21%

Как сообщает Новосибирскстат, малые предприятия вносят существенный вклад в экономику Новосибирской области. По данным за январь – сентябрь 2021 года, на их долю (без учета микропредприятий) приходилось 18% оборота всех предприятий и организаций региона или 532,4 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

К малым предприятиям относятся юридические лица, удовлетворяющие условиям отнесения к малым предприятиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и включенные Федеральной налоговой службой в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с категорией «Малое предприятие».

— Более половины оборота обеспечили организации, занимающиеся торговлей оптовой и розничной, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (54,1%). Значительная доля приходится на такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства (17,9%) и строительство (6,5%), — уточнили в Новосибирскстате.

В январе – сентябре текущего года на малых предприятиях области работало 137,1 тыс. человек, что на 2,6% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. В организациях торговли оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов было занято 23,3% всех работников, 20,5% – в обрабатывающих производствах и 10,1% – в строительстве.

Начисленная среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за январь – сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 18,7% и составила 38440 рублей, что ниже среднеобластного уровня на 13,2%.