За 4 года квадратный метр в студии в Новосибирске подорожал на 70%

С 2019 года доля студий на вторичном рынке российских городов увеличилась почти в два раза, а стоимость – на 70%, что выше, чем по остальным типам квартир. Об этом сообщает Циан.Аналитика. Формат студий популярен за счет небольшой площади, и как следствие – минимального бюджета покупки. Однако стоимость квадратного метра по компактным вариантам – выше и малодоступна для среднего россиянина. Средняя стоимость квадратного метра студии составляет 108,1 тыс. рублей по всем регионам в среднем.

По Новосибирску доля студий в продаже составляет 14,8% (средняя стоимость кв.м студий — 119,2 тыс рублей). Разница в цене кв.м между студиями и квартирами с большим количеством комнат в Новосибирске составляет 2,9%. Также эксперты отмечают, что динамика средней стоимости кв.м студии за 4 года в Новосибирске составила 70,5%(в 2019 году средняя стоимость кв.м студий составляла 69,9 тыс рублей).

Также из данных следует, что средняя стоимость студии на вторичном рынке за кв.м в Новосибирской области составляет 116,5 тыс рублей.

– Востребованность студий на рынке увеличивается с изменением образа жизни: молодые люди позже вступают в брак, быстрее съезжают от родителей, то есть на рынке все больше несемейных молодых покупателей, которым подходит компактное жилье, – отмечает Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика.

В 2021 году 34% мужчин и 29% женщин вступили в брак позже 35 лет. Еще 10 лет назад эта доля была 23% и 16% соответственно. С учетом текущих демографических тенденций спрос на студии продолжит увеличиваться, а потенциальная аудитория – расти.

Отмечается, что средняя заработная плата в Новоибисркой области – 46,1 тыс рублей.

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