Оборудование обувной фабрики S-Tep в Бердске сдали в аренду

Оборудование и площади новосибирской обувной «Фабрики С-Теп» (входит в OR Group) сданы новому арендатору. Об этом сообщает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров во время пресс-конференции ТАСС.

— Завод не простаивает, оборудование работает, хоть и не в полную мощность фабрики. Мы в поиске потенциальных индустриальных партнеров. Хотелось бы сохранить профиль фабрики, — отметил министр.

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе 2023 года на ООО «Фабрика С-теп» (Бердск, торговая марка S-TEP. — Ред.) зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила с производству обуви, пока в небольшом объеме.

По его словам, инвестор готов работать, зарабатывать деньги, в том числе на расчеты с кредиторами.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что в связи нарастанием потребности в обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО), возникла идея перезапуска производства на обувной фабрике «С-теп» холдинга Or Group (актив «Обувь России») в Бердске.

Ранее редакция сообщала о том, что обувную фабрику в Бердске пока не удалось реанимировать.