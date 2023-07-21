Невролог назвала основные сигналы, которые говорят о деменции

Невролог назвала два основных симптома приближающейся деменции. Об этом в эфире «Каскада» рассказала врач-невролог Центральной городской клинической больницы Кристина Голеницкая.

Первый — это грубые нарушения памяти.

— Это прямо грубые нарушения памяти: нарушен процесс именно кратковременного запоминания, — отметил эксперт.

Еще один симптом — потеря ориентации в пространстве и времени. По словам врача, сначала дезориентированность не очень заметна, а потом становится все более выраженной.

Старческая деменция — патология, вызывающее нарушение в работе головного мозга. В результате выходит из строя нервная система, ухудшается память и внимание, изменяется речь, теряются навыки и знания. В 95% случаев процессы необратимы, именно поэтому так важно своевременно диагностировать патологию и уделить внимание заболеваниям, провоцирующим развитие деменции.

Причин может несколько:

генетическая предрасположенность;

наличие в анамнезе сопутствующих заболеваний (вегето-сосудистая дистония и др.);

социальный фактор;

количество перенесенных стрессов.

Одна из главных причин деменции — болезнь Альцгеймера. Второй по популярности является сосудистая форма заболевания, возникающая из-за повышенного давления, атеросклероза.

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