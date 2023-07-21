Система оплаты жилищно-коммунальных услуг изменится

Минстрой России готовит систему специальных счетов для накопления платы за коммунальные услуги, пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо министерства, которое было направлено высшим исполнительным органам власти.

Согласно документу, будет введено «обязательное аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы» у лиц, управляющих многоквартирными домами.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, сегодня деньги поступают на счета управляющих компаний (УК), тем самым превращаясь в их собственность. При этом владельцы квартир могут контролировать их использование лишь раз в год, когда утверждается отчет о расходах и плана будущих трат.

Он добавил, что специально созданные счета для каждого дома призваны повысить контроль над средствами, что позволит жителям быть уверенными в том, что их деньги используются по назначению. А также они позволят управляющим компаниям переводить деньги только тем организациям, которые предоставляют услуги по водоснабжению, отоплению и электроснабжению в домах.

Ранее редакция сообщала, что госорганы будут следить за решениями собраний собственников квартир.