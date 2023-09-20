Испортил подушку: сибиряки, приютившие пса участника СВО, выкинули его на улицу

Когда друг оказался вдруг. У стаффа по кличке Буч непростая судьба. Его хозяин отправился служить в зону СВО, а своих питомцев ― Буча и еще 4 собак временно пристроил к знакомым и родственникам в добрые руки.

На днях случайные прохожие нашли Буча у магазина в Ленинском районе города. Пес был привязан около входа и сильно грустил. Часы шли, а за животным никто не возвращался. Стало понятно, что собаку оставили на произвол судьбы. Человек явно не думал, что он потом будет говорить его хозяину, когда тот вернется с СВО.

Глядя в тоскливые глаза стаффа, люди не смогли оставаться равнодушными и обратились за помощью к волонтерам. Пса временно пристроили в зоогостиницу на несколько дней. Теперь он ищет новый дом и ответственного хозяина.

― Мы напишем заявление в полицию на данного хозяина. Будем держать это на контроле, ― написали в социальных сетях кураторы животного.

Волонтеры также выяснили имя безответственного человека, который так жестоко поступил с животным.

― Парень Илья, ему 26 лет, проживает на улице Курганской. Он взял Буча 6 сентября в дом, знакомился с ним ни один день. Принял взвешенное решение, ― рассказали общественники.

В комментариях к посту об устройстве стаффа в социальной сети Вконтакте появилась и версия виновников произошедшего. Девушка Ильи сообщила, что пес вел себя плохо и его решили проучить.

― Жестокого обращения не было. Ситуация неприятная. Пес метил кровать, на которой спали, обоссал подушку. Естественно, что муж разозлился. Взял собаку и пошел гулять. Оставил. Да, неправильно, ― написала свою позицию сибирячка.

Волонтеры считают, что Бучу больше не место в этой семье.

Уважаемые читатели, если вы готовы приютить животное и стать ему надежным другом, то звоните по телефону 89628413606 (Наталья).