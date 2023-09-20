Стало известно, кто создает особую экономическую зону в Новосибирске

Сегодня на пленарном заседании форума Инпарк-2023 гендиректор ООО «Северный парк «Развитие» Александр Низовских сообщил о том, что компания планирует создать в Новосибирске особую экономическую зону.

О формировании в регионе ОЭЗ стало известно на минувшей неделе. Инициатор проекта входит в ГК, специализирующейся на мультимодальных перевозках и реализующей проект создания в регионе ТЛЦ «Сибирский» (ООО «Новосибирский транспортный терминал»). ТЛЦ будет ядром перспективной Особой экономической зоны, уточнил Низовских.

По его словам, ОЭЗ займет 600 га в Коченевском районе, рядом с «Промышленно-логистическим парком». Напомним, именно такую площадку ТЛЦ получил в 2022 году для строительства «грузовой деревни».

— Это сформировавшаяся точка притяжения крупных инвесторов, которая имеет дальнейший потенциал развития, — говорит Низовских.

Расчетный объем вложений управляющей компании в инфраструктуру площадки составит около 10 млрд рублей, в ходе реализации проекта планируется создать 4,5 тыс рабочих мест. Инвестиции резидентов составят около 90 млрд рублей, бюджетная эффективность до 2040 года — 27 млрд.

— В этом году мы планируем закончить проработку концепции, выберем оптимальный вариант инфраструктурного развития, сформируем пул резидентов. В начале 2024 года подадим заявку в Минэкономразвития РФ на создание в Новосибирской области Особой экономической зоны. В 2025 году планируем увидеть, как первый резидент начнет строительство на площадке, — пояснил алгоритм действий Александр Низовских.

— Кроме того, резиденты смогут работать с ТЛЦ «Сибирский», что позволит сократить расходы на логистику первой и последней мили, получить быстрый выход на российские и международные рынки, — уточнил он.

Он уверен, что бизнесу будет интересно зайти на территорию ОЭЗ, так как компании получат преференциальный налоговый режим, на площадке будет организована свободная экономическая зона, что позволит сократить издержки.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что появление ОЭЗ даст региону дополнительные преференции, которые привлекут, в том числе, иностранных инвесторов.

— Мы давно пытаемся конкурировать за локализацию на территории китайских производителей автомобилей. Нам большинство сказали, что если бы у вас была ОЭЗ, мы бы открыли у вас производство, так как в Новосибирске, расположенном в центре России, это очень удобно, в том числе благодаря созданию ТЛЦ, — подчеркнул Решетников. — Ранее регион уже боролся за право создания ОЭЗ, но она ушла в Томск, а у нас создали Академпарк.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют построить российско-китайский индустриальный парк.