Стало известно, кто создает особую экономическую зону в Новосибирске

Сегодня на пленарном заседании форума Инпарк-2023 гендиректор ООО «Северный парк «Развитие» Александр Низовских сообщил о том, что компания планирует создать в Новосибирске особую экономическую зону.
ТЛЦ «Сибирский» (ООО «Новосибирский транспортный терминал»). ТЛЦ будет ядром перспективной Особой экономической зоны, уточнил Низовских.
По его словам, ОЭЗ займет 600 га в Коченевском районе, рядом с «Промышленно-логистическим парком». Напомним, именно такую площадку ТЛЦ получил в 2022 году для строительства «грузовой деревни».
— Это сформировавшаяся точка притяжения крупных инвесторов, которая имеет дальнейший потенциал развития, — говорит Низовских.
Расчетный объем вложений управляющей компании в инфраструктуру площадки составит около 10 млрд рублей, в ходе реализации проекта планируется создать 4,5 тыс рабочих мест. Инвестиции резидентов составят около 90 млрд рублей, бюджетная эффективность до 2040 года — 27 млрд.
— В этом году мы планируем закончить проработку концепции, выберем оптимальный вариант инфраструктурного развития, сформируем пул резидентов. В начале 2024 года подадим заявку в Минэкономразвития РФ на создание в Новосибирской области Особой экономической зоны. В 2025 году планируем увидеть, как первый резидент начнет строительство на площадке, — пояснил алгоритм действий Александр Низовских.
— Кроме того, резиденты смогут работать с ТЛЦ «Сибирский», что позволит сократить расходы на логистику первой и последней мили, получить быстрый выход на российские и международные рынки, — уточнил он.
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что появление ОЭЗ даст региону дополнительные преференции, которые привлекут, в том числе, иностранных инвесторов.
— Мы давно пытаемся конкурировать за локализацию на территории китайских производителей автомобилей. Нам большинство сказали, что если бы у вас была ОЭЗ, мы бы открыли у вас производство, так как в Новосибирске, расположенном в центре России, это очень удобно, в том числе благодаря созданию ТЛЦ, — подчеркнул Решетников. — Ранее регион уже боролся за право создания ОЭЗ, но она ушла в Томск, а у нас создали Академпарк.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют построить российско-китайский индустриальный парк.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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