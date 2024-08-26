Образовательные организации Новосибирской области полностью готовы к новому учебному году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона.

Министр образования региона Мария Жафярова сообщила, что в новом учебном году в Новосибирской области работают 960 общеобразовательных организаций, где обучаются более 372 000 школьников, из них в первый класс пойдут около 38 700 детей. Поддерживающий, текущий, капремонт отдельных конструктивных элементов зданий проведён в 1 329 образовательных учреждениях. На подготовку образовательных организаций региона к новому учебному году направлено более 2 900 млн рублей, что на 400 млн больше, чем в прошлом году.

На то, чтобы все школы и детсады оборудовать системами видеонаблюдения, пожарного мониторинга и автоматическими пожарными сигнализациями направлено более 970 млн рублей.

Что касается пищеблоков всех общеобразовательных организаций, то они тоже полностью готовы к новому учебному году. На совершенствование материальной базы пищеблоков школ было направлено 36,46 млн рублей.

Министр образования Новосибирской области отметила, что весь школьный транспорт, призванный обеспечить подвоз детей к местам обучения, соответствует требованиям ГОСТа, оснащён тахографами, системой спутниковой связи ГЛОНАСС.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» с 1 сентября в 121 образовательной организации будут открыты 8208 новых мест дополнительного образования. На эти цели выделено 48,916 млн рублей.

Образовательные организации региона готовы к новому учебному году. Занятия начнутся в штатном режиме — со второго сентября.