Bentley Mulsanne ищет нового владельца за 77 млн рублей в Новосибирске

На продажу выставили Bentley Mulsanne в Новосибирске.

Стоимость иномарки автор объявления оценил в 77 миллионов рублей. Стоит отметить, что это самая дорогая иномарка, выставленная на продажу в Новосибирске.

Авто изготовлено в ограниченном количестве — всего пять таких машин в мире.

В объявлении представлены фото машины изнутри.

Владелец подчёркивает исключительность автомобиля и называет покупку отличной инвестицией в будущее.

Кроме того, при покупке необходимо будет оформить полис ОСАГО, стоимость которого составит около 9 тысяч рублей.

Предложение особенно привлекательно для коллекционеров и ценителей эксклюзивных автомобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске.