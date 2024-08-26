Bentley Mulsanne ищет нового владельца за 77 млн рублей в Новосибирске

На продажу выставили Bentley Mulsanne в Новосибирске.
Стоимость иномарки автор объявления оценил в 77 миллионов рублей. Стоит отметить, что это самая дорогая иномарка, выставленная на продажу в Новосибирске.
Авто изготовлено в ограниченном количестве — всего пять таких машин в мире.
В объявлении представлены фото машины изнутри.
Владелец подчёркивает исключительность автомобиля и называет покупку отличной инвестицией в будущее.
Кроме того, при покупке необходимо будет оформить полис ОСАГО, стоимость которого составит около 9 тысяч рублей.
Предложение особенно привлекательно для коллекционеров и ценителей эксклюзивных автомобилей.
Ранее редакция сообщала о том, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске.
Источник фото: Авито
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